Ieri sera è stata serata di grande confronto al Grande Fratello. Da una parte il cosiddetto ‘branco’, capitanato da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta (anche se non è proprio così, Ndr), dall’altra il team Helena, capitanato da Stefania Orlando e Iago Garcia. Stefania Orlando inizia questa battaglia infinita cercando di difendere la modella brasilana: “Ma ancora con questa storia del bollitore? Siamo ancora fermi qui? Io da lei non mi sento né offesa, né provocata da Helena. Lei ha sbagliato con Lorenzo, questo ve lo dico, ma sul resto no, dobbiamo andare avanti”.

Pamela Petrarolo specifica: “Non stavamo affatto parlando di Helena, stavamo parlando di tutt’altro”. Stefania allora riprende: “Forse voi non avete avuto il modo giusto per dire le cose, io con lei ci parlo e risolviamo”. Lorenzo Spolverato dice: “Forse non hai provato quello che abbiamo provato noi con lei, ci ha aggrediti tutti”. Iago allora ha preso la parola e ha detto: “Siete venuti uno a uno a cercare di convincermi. Ricordate che pensare che la maggioranza ha sempre ragione è la prima cosa che pensano i branchi”.





E ancora: “Pensate che la maggioranza ha messo Hitler al potere. Qui è come un rapporto mafioso: quelli che non sono d’accordo con ciò che pensate voi sono esclusi, ricevono risate, li prendete in giro”. Poco dopo Stefania e Iago hanno iniziato a confrontarsi e sono arrivati allo stesso pensiero: “Domani ci fanno neri con le nomination”. Ma è dopo questo confronto che Iago e Lorenzo ne hanno avuto uno ancora più duro.

IAGO IN DUE MINUTI HA SMONTATO TUTTI USANDO PAROLE FORTI, SUBITO CHIARA, LORENZO E SHAILA CHE SI STRAPPANO I CAPELLI PER DIFENDERSI DANDOGLI PRATICAMENTE RAGIONE#grandefratello #heleners #zelena pic.twitter.com/bzYcgk6FH1 — Jaylee (@Jaylee_____) January 30, 2025

Mentre Iago infatti stava parlando proprio di questo fatto e di come ci si può sentire soli in situazioni come quelle che stanno accadendo ad Helena, Lorenzo decide di rispondere a tono e iniziare ad urlare contro Iago: “Sei presuntuoso e incoerente Iago”. A quel punto Garcia si alza e sene va, schioccando le dita in segno di sfida. A quel punto Spolverato perde la testa e inizia ad urlare ancora di più: “Hey papito, grande uomo, tu si che ci insegni la vita”, dice ironicamente.

Lorenzo Spolverato è il peggior concorrente nella storia del #grandefratello pic.twitter.com/ekzd1rS7rC — Krino Vittorio 🏳️‍🌈 (@VittorioKrino) January 30, 2025

E affonda: “Hai l’etica morale sotto i piedi”, dice inseguendo con le parole Iago che nel frattempo decide di allontanarsi. Questa rivalità non è una novità; già in precedenza, Iago aveva messo in discussione la veridicità dei racconti di Lorenzo sul suo difficile passato, esprimendo scetticismo riguardo alle sue motivazioni. Poi l’ha fatto parlando di Shaila e ora ci risiamo.

