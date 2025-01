Grande Fratello, Lorenzo si toglie il microfono per attaccare Helena. Non accenna a placarsi lo scontro tra il modello e la brasiliana. Se all’inizio i due avevano mostrato un certo interesse l’uno per l’altra, con il tempo si è innescata una dinamica di frecciate, attacchi e critiche reciproche che non vede ancora fine. Proprio recentemente Helena aveva rivelato: “Mi ha aggredito“.

Tutto acquisisce un valore ancora più forte pensando a quando, prima del reality, i due si scrivevano: Lorenzo ha confermato che c’è stato un patto per non rendere pubbliche queste conversazioni. “Sei un maleducato – lo ha accusato – ti avevo già chiesto di non sbattere la porta. Lo fai per provocare e questo è chiaro” ha detto Helena in questi giorni. Ora pare che Lollo ne abbia combinata un’altra.

Lorenzo si toglie il microfono e insulta Helena, rimproverato dalla regia

In serata, prima di andare a cena, Lorenzo Spolverato si è messo a parlare con la fidanzata Shaila Gatta, Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli in camera. A un certo punto si è tolto il microfono e ha iniziato a insultare Helena Prestes: “S…, me la vado a pigliare io adesso. Maledetta“.

Subito uno degli autori ha ripreso Lorenzo invitandolo a rimettersi il microfono. Shaila e Chiara, invece, gli hanno chiesto di smettere di insultare Helena. L’ex miss Trento ha quindi detto: “Lorenzo tu sei pulito, smettila di fare così”. Poco dopo, però, Shaila e Zeudi hanno rivolto pensieri poco carini a Helena: “Andasse in montagna o da qualche altra parte. Facesse l’amore così diventa meno frustrata” ha detto la fidanzata di Lorenzo.

VOLANO PAROLE DA LORENZO VERSO HELENA, STRONZA MALEDETTA#grandefratello pic.twitter.com/Ah7LgGVieq — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 𝓢𝓢𝓛𝓪𝔃𝓲𝓸🦅📢69% (@NatasciaE30) January 29, 2025

E Zeudi ha approvato: “Brava, a lei manca proprio quello”. Inoltre Shaila nei giorni scorsi aveva ironizzato sul fatto che quando Helena bevesse del vino andava facilmente su di giri e ha chiesto: “GF ci puoi mandare più vino?“. Lorenzo le ha fatto eco: “Non vedo l’ora che arrivi il vino”. Fin dal suo rientro in Casa Lorenzo non ha fatto che prendersela con Helena, anche perché considera ingiusto il suo reintegro nel gioco.

