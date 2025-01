“Domani doccia di nomination per noi”. Grande Fratello, Stefania e Iago sono sicuri. Cara gli costerà questa difesa a spada tratta nei confronti di Helena, messa in disparte dal gruppo e spesso sola contra tutti. Alla fine il buon senso e la sensibilità di Iago e Stefania ha avuto la meglio e con garbo e determinazione hanno tentato al cosiddetto “branco” di non scagliarsi sempre e tutti contro Helena. Ma cosa è successo? Ieri sera, mentre lei era a letto a dormire stremata e sola, molti inquilini hanno deciso di fare una sorta di sit-in fuori in giardino proprio per parlare male di lei.

Quasi tutti, tranne Iago, Stefania, Javier e Amanda, hanno puntato il dito contro Helena, contro i suoi continui attacchi verso molti di loro. Iago è quello che ci è andato giù più pesante: “Questo è un branco. Mi ricorda il bulling della scuola. L’unica cosa che qui importa è distruggere Helena. 24 ore sempre a parlare di lei. È troppo. Basta. Non ha ucciso nessuno. E basta dirmi ‘ammetti che sbaglia’ io non ammetto nulla. Voi ci avete riunito intorno al tavolo per convincerci a isolare Helena e a portarci dalla vostra parte.





“Domani doccia di nomination per noi”. GF, Stefania e Iago sicuri

Dice ancora Iago: “Quando si fanno i discorsi per convincere gli altri si fa un gioco non bello. Da quando sono tornato qui dentro avete cercato di convincermi che Helena si stava comportando male, quindi qualcosa non quadra. Siete venuti uno a uno a cercare di convincermi. Ricordate che pensare che la maggioranza ha sempre ragione è la prima cosa che pensano i branchi. Pensate che la maggioranza ha messo Hitler al potere”.

E ancora Iago: “Qui è come un rapporto mafioso: quelli che non sono d’accordo con ciò che pensate voi sono esclusi, ricevono risate, li prendete in giro”. Interviene anche Stefania Orlando che rivolgendosi a Jessica Morlacchi dice: “Ma ancora con questa storia del bollitore? Siamo ancora fermi qui? Io da lei non mi sento né offesa, né provocata da Helena. Lei ha sbagliato con Lorenzo, questo ve lo dico, ma sul resto no, dobbiamo andare avanti”.

STEFANIA DA SOLA

CONTRO TUTTI

PER HELENA#grandefratello pic.twitter.com/REm09479Jo — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 𝓢𝓢𝓛𝓪𝔃𝓲𝓸🦅📢69% (@NatasciaE30) January 30, 2025

Stefania: "domani per noi sarà una pioggia di nominations"



Iago: "senza problemi, se devo uscire esco, non siamo contro Helena, quindi automaticamente siamo contro il gruppo"



IL PUBBLICO È CON VOI, MAMMA E PAPÀ ❤️#grandefratello #teamiago #viperelle #orlandera #heleners pic.twitter.com/Vk36g4JujX — Caterina (@_itscaterina) January 30, 2025

Ilaria: “Ognuno sta esprimendo la propria”

Iago: “Senza di lei”

Ilaria: “Beh perché lei sta dormendo”

Iago: “Perché credi che lei vada a dormire? Perche si sente da sola, perche sente che tutta la gente sta contro di lei in modo cattivo”

💔#grandefratello pic.twitter.com/Uur0hQQj1j — V🤍 (@ffolkloretss) January 30, 2025

Pamela Petrarolo specifica: “Non stavamo affatto parlando di Helena, stavamo parlando di tutt’altro”. Stefania allora riprende: “Forse voi non avete avuto il modo giusto per dire le cose, io con lei ci parlo e risolviamo”. Lorenzo Spolverato dice: “Forse non hai provato quello che abbiamo provato noi con lei, ci ha aggrediti tutti”. Poco dopo Stefania e Iago hanno iniziato a confrontarsi e sono arrivati allo stesso pensiero: “Domani ci fanno neri con le nomination”. Staremo a vedere.

