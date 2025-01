Niente ci risiamo, Helena contro Lorenzo: “Mi hai aggredito”. Ancora tensione alle stelle nella casa del Grande Fratello tra due protagonisti veri di questa edizione. I due concorrenti, entrambi modelli, hanno mostrato una dinamica complessa e in continua evoluzione, caratterizzata da avvicinamenti, incomprensioni e chiarimenti. Prima di entrare nella Casa, Helena e Lorenzo avevano già avuto contatti tramite i social media.

Helena ha rivelato: “Prima di entrare io e Lorenzo ci siamo scritti”, sottolineando un interesse iniziale nei suoi confronti. Lorenzo ha confermato l’esistenza di un “patto” tra loro per mantenere segrete queste conversazioni, aggiungendo però che “non c’è mai stato nessun flirt”. All’interno del reality, il loro rapporto ha attraversato diverse fasi. Inizialmente, Helena e Lorenzo hanno mostrato una forte complicità, con momenti di vicinanza che non sono passati inosservati agli altri concorrenti e al pubblico. Tuttavia, con il passare del tempo, sono emerse tensioni e incomprensioni.





Niente ci risiamo, Helena contro Lorenzo: “Mi hai aggredito”

Lorenzo ha espresso fastidio per alcuni comportamenti di Helena, come un abbraccio caloroso durante una festa, nonostante avessero concordato di mantenere le distanze per rispetto di Shaila Gatta, con cui Lorenzo aveva instaurato un legame. Helena, dal canto suo, ha confessato di provare gelosia, ma ha espresso il desiderio di mantenere almeno un rapporto di amicizia con Lorenzo. Da lì in poi sono stati solo attacchi e qualche cattiveria da entrambi i lati. E ora ci risiamo, così, mentre ieri sera Helena era a letto, Lorenzo Spolverato è andato in bagno e ha sbattuto la porta, a suo dire facendo a posta.

il famoso “cambio di gioco” di lorenzo nei confronti di helena. ha capito che ormai con le nomination non va da nessuna parte e quindi vuole portarla DI NUOVO allo sfinimento per eliminarla cosi.

un uomo completamente senza ⚽️⚽️,

vergogna#grandefratello pic.twitter.com/k4ZZuyPvt9 — helewarrior ☽ 61,7% (@repuslaytion__) January 28, 2025

Il piano di Lorenzo per far fuori Helena dato che con il televoto non ci riesce e’ appena iniziato.

VIGLIACCO SENZA PALLE.#fuorilorenzo

pic.twitter.com/BBHkS3xJWy — 𝓚𝐥𝔞 🐍✨ (@Klatwit22) January 28, 2025

La Prestes allora, stufa delle sue continue mancanze di rispetto è andata in bagno, ha aperto la porta e ha detto a Lorenzo: “Sei un maleducato, ti avevo già chiesto di non sbattere la porta. Lo fai per provocare e questo è chiaro“. La modella ha poi raccontato a tutti: “Lui ha chiuso ancora una volta la porta con forza, come sempre per provocare. Maleducato un ca**o! Lui è un cafone maleducato, chiude e sbatte la porta del bagno con forza mentre una persona sta dormendo, lo fa apposta”.

Lorenzo ieri notte: "Io aspetto giovedì, ma se giovedì non esce io cambio gioco con lei per buttarla fuori"



Forse ha iniziato prima.

Helena non mi fa impazzire ma Lorenzo é un Ratto schifoso da settembre #grandefratellopic.twitter.com/R7klERRfX8 — boh 🇵🇸 (@koala_E_canguri) January 28, 2025

apre la porta del bagno con lorenzo dentro, comincia a sclerargli contro, pure zeudi dice che helena era agitata e lui stava zitto, è evidente che helena non sappia reggere quel contesto, assurdo farla rientrare, non è in grado di convivere lì dentro.#grandefratello pic.twitter.com/pLV81V0YzG — Twig Lady 🎃 (@twiglady2) January 29, 2025

E ancora: “Io gli avevo già chiesto di non farlo ieri e lui continua. Maleducato che non è altro“. Lorenzo allora si è avvicinato e le ha detto: “Ma cos’è che c’hai ancora, cosa vuoi? Sei una grande maleducata.Vergognati, ti devi solo vergognare. E ci siete voi testimoni, sono stato aggredito. No, no, sono stato aggredito da te!”. Helena gli ha risposto: “Tu sei un maleducato! Sei te che ti devi vergognare. E smettila Lorenzo!”. Amanda Lecciso ha preso da parte Helena e le ha detto: “Ti prego andiamo via di qui, calmati, ci sono io, rilassati“. Ci risiamo.

