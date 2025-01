Helena Prestes è rientrata nella casa più spiata d’Italia, e il suo ritorno ha già iniziato a scuotere gli equilibri tra i concorrenti del Grande Fratello. Dopo la sua eliminazione, molti pensavano di poter tirare un sospiro di sollievo, in particolare Lorenzo Spolverato, che aveva ormai dato per certo di poter continuare il suo percorso senza la presenza ingombrante e imprevedibile della modella brasiliana.

Helena, però, non ha perso tempo e grazie alla sua personalità ha scombinato le dinamiche del gruppo, mettendo in discussione alleanze e strategie che sembravano ormai consolidate dopo la sua uscita e quella di Jessica Morlacchi. Lorenzo, che aveva dimostrato di soffrire la presenza di Helena già nelle settimane precedenti, è apparso particolarmente destabilizzato. Le tensioni tra i due non si sono fatte attendere, e molti spettatori si aspettano che il loro rapporto possa generare nuovi scontri nei prossimi giorni.

Grande Fratello, spoilerata la mossa su Helena e Zeudi: pubblico furioso

Il rientro di Helena ha acceso i riflettori anche su altri concorrenti, costretti ora a rivedere i propri piani e sono sorti problemi anche con quella che era la sua amica speciale Zeudi. Le due, vicinissime fino all’uscita di Helena, si sono staccate perché l’ex Miss Italia ha iniziato ad avvicinarsi troppo a Javier, per il quale Helena ha detto di provare dei sentimenti.

Dopo la puntata in diretta, l’account Agent Beast ha spoilerato la prossima mossa del Grande Fratello sulle due concorrenti ma il pubblico si è rivoltato contro. “CONFRONTO IN MYSTERY ROOM 💥 La produzione sta pianificando un confronto esplosivo tra Helena e Zeudi in Mystery“, ha scritto su Twitter l’account sempre ben informato su quello che accade al GF. Come detto, però, sui social è montata la polemica del pubblico.

CONFRONTO IN MYSTERY ROOM 💥

La produzione sta pianificando un confronto esplosivo tra Helena e Zeudi in Mystery#zelena #GrandeFratello — Agent Beast (@Agent__Beast) January 28, 2025

“Ma basta ste robe pilotate”, “Ancora? Ma lasciatele in pace… sanguisughe! Bastava non flagellarle per un mese intero a suon di clip, opinioniste arrivate direttamente dal Medioevo e magheggi del confessionale!!!”, “Siete delle merde, non avete mai capito il potenziale che avevano… state giocando con i sentimenti”, “Prima le distruggete poi volete marciarci sopra. Così come le avete rovinate fatele chiarire che era uno dei rapporti più veri che c’erano in quella casa. Sono persone con sentimenti non stiamo a the sims #zelena”, si legge infatti sui social, dove il pubblico è furioso con gli autori del GF.