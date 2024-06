Un anno fa, esattamente il il 12 giugno 2023, l’addio a Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, imprenditore, presidente del Milan delle grandi vittorie, ex presidente del Consiglio e fondatore di una nuova politica del centrodestra è venuto a mancare all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da qualche giorno. Aveva 86 anni e si trovava in ospedale per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo e che gli ha causato complicazioni, tra cui una polmonite.

Una giornata densa di ricordi e commemorazioni da parte dei suoi familiari, colleghi e di chi gli ha voluto bene. Le celebrazioni sono iniziate in mattinata con una messa nella cappella della residenza di Berlusconi ad Arcore alla presenza dei cinque figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi.

Alla cerimonia nella cappella privata hanno poi partecipano il fratello Paolo, l’ultima compagna Marta Fascina, e gli amici e consiglieri più stretti, tra cui Fedele Confalonieri, Gianni Letta e Adriano Galliani. Il ricordo di Berlusconi continuerà con Forza Italia, poi alle 15, la commemorazione al Senato, dove Maurizio Gasparri, capogruppo di FI, renderà omaggio a Berlusconi in aula, come anticipato dal presidente del Senato, Ignazio La Russa.

In mattinata Pier Silvio Berlusconi ha incontrato i dipendenti e le persone radunate tutte a Cologno Monzese. “Silvio Berlusconi, il nostro fondatore, mio padre, è amore. Con il suo pensiero e con il suo agire, in tantissimi ambiti della vita, ci ha insegnato dei valori preziosi. Oggi questi valori sono un esempio per tutti noi di Mediaset, ma non solo”, con queste parole Pier Silvio Berlusconi ha aperto il suo discorso ai dipendenti dell’azienda Mediaset, di cui è amministratore delegato.

Un momento molto toccante, durante il quale Pier Silvio Berlusconi ha rivelato anche il pensiero in cui il padre si è riconosciuto fino alla fine. E lo ha fatto a un anno esatto dalla sua scomparsa, prendendo proprio le parole dell’imprenditore: “Il vero amore vince su tutto, se non sai amare non puoi costruire niente di buono per te e per gli altri. Se sai amare, riesci a guardare alla vita in tutti i suoi aspetti con uno sguardo sempre positivo, realista ma ottimista, capace di vedere avanti”.

Pier Silvio Belusconi ha anche svelato le parole dette dal padre che gli hanno permesso di andare avanti: “Oggi voglio usare la parola che rappresenta il nostro fondatore, mio padre, più di tutte le altre. È una parola quasi disarmante per la sua semplicità ma allo stesso tempo è la parola più forte, più potente, la parola in assoluto più universale: Silvio Berlusconi è amore”, ha detto l’editore parlando ai dipendenti Mediaset.