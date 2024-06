Pier Silvio Berlusconi ha abituato il pubblico italiano ad una grande fermezza e chiarezza. E anche stavolta non è stato da meno. Secondo un’indiscrezione rilanciata dal Fatto Quotidiano avrebbe posto il veto su un conduttore che premeva per ritornare in video. “Niente da fare” sarebbe stata la risposta. Nei giorni scorsi il numero uno di Mediaset era intervenuto all’assemblea di chiusura della stagione televisiva, spiegando di essere felice dei risultati raggiunti in termini assoluti.

>>“Che figuraccia, queste tre sono…”. Reazione a catena, le Gianduja sono all’ultima catena ed è imbarazzo totale. Roba mai vista, pubblico senza parole

C’erano stati poi dei commenti su l’Isola dei Famosi, “che non mi ha soddisfatto”, e su Vladimir Luxuria, “scelta che rifarei”. Parole erano arrivata anche sul Grande Fratello che anche nella prossima stagione televisiva sarà riproposto, con buona pace di chi non ha perso occasione per attacare il reality e bollarlo come tv spazzatura. Se Signorini è quindi blindato, c’è un conduttore che non tornerà in video.





Andrea Giambruno vuole tornare in video, Mediaset lo blocca

Si tratta di Andrea Giambruno, il giornalista che lo scorso ottobre aveva detto addio alla sua compagna Giorgia Meloni. Fatali alcune frasi altmente offensive rivelate da Striscia la Notizia che aveva pubblicato il filmato. Da quel momento Andrea Giambruno era stato messo fuori video da Mediaset, esautorato dalla guida di Diario del giorno.

Oggi, però, si scopre che il giornalista stia tentando in tutti i modi di rientrare. A raccontare tutto era stato il Fatto Quotidiano che spiegava: “Giambruno ha chiesto all’azienda di rientrare in video negli ultimi mesi, sperando che “Mediaset potesse affidargli un telegiornale, uno tra il Tg4 e Studio Aperto”. Richiesta per la quale al momento non è stato accontentato”.

Racconta Fanpage.it come: “Oltre a scalpitare per tornare in onda, Giambruno non avrebbe gradito la linea editoriale di Brindisi, pacata e più moderata. Tra lui e il conduttore le cose non sarebbero però andare per il meglio. Il loro rapporto, si legge, sarebbe andato via via peggiorando per una diversità di carattere, ma anche per scelte editoriali”. Su Giambruno pare ci sia il veto di Pier Silvio Berlusconi.