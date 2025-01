Non accennano a placarsi le polemiche sul Grande Fratello dopo il televoto flash e il ripescaggio di ex concorrenti. Ora a protestare è stato Clayton, uno degli esclusi, che con un video postato su TikTok ha voluto dire la sua. La critica nei confronti del reality show di Canale 5 è stata lampante, quindi non è da escludere un intervento di Alfonso Signorini per fare chiarezza.

Nella serata di giovedì 23 gennaio scopriremo chi resterà come concorrente tra i sei ripescati per ora, ovvero Jessica, Helena, Iago, Michael, Eva e Federica. Clayton non avrà la possibilità di ritornare nella casa più spiata d’Italia e per questa ragione si è mostrato parecchio insofferente.

Leggi anche: “Entra per Javier”. Grande Fratello, l’annuncio di Federica Panicucci: lo scopre in diretta





Grande Fratello, Clayton contro il televoto flash per il ripescaggio

Clayton ha esordito così parlando del Grande Fratello: “Buonasera a tutti, mi sono fermato qui in mezzo alla strada, è una notte fredda a Roma. Cosa pensi di questo fenomeno della diretta del Grande Fratello e delle votazioni flash?”. E a rispondere è stato proprio l’attore, che ha lanciato una vera e propria bacchettata nei confronti della produzione.

Clayton Norcross ha quindi esclamato sui social: “Secondo me tante delle mie fan che non sono abituate a vedermi ogni settimana in diretta, non erano presenti. Non erano pronti per quest’ultimo momento e per questa notizia. E così sono stato eliminato dal gruppo per il rientro dentro la Casa del Grande Fratello. Secondo me è un po’ un’ingiustizia questo scenario“.

#claytonnorcross #Clayton #grandefratello #bigbrotheritaly #reality #roma #rome #italia #italy🇮🇹 ♬ suono originale – Clayton Norcross @claytonnorcross.official What do you think about my elimination during the FLASH VOTE, durante la diretta di GF LUNEDÌ SERA? • Cosa ne pensate della mia eliminazione durante il Televoto Flash? • I’d love to hear your thoughts!♥️ Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate. • I feel a bit sad not going back into the GF HOUSE, but at last Everything is okay and I’m so grateful to all of you who voted for my return. Mi sento un po' triste di non poter più tornare nella GF HOUSE, ma alla fine tutto va bene e sono molto grato a tutti voi che avete votato per il mio ritorno. THANKS ❤️ * * * #claytonnorcrossofficial

In molti gli hanno detto che lui avrebbe meritato di rientrare e Clayton è stato concorde. Si è lamentato di questo poco preavviso del GF, che lo avrebbe sfavorito rispetto ad altri concorrenti.