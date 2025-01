Momento importantissimo per Javier al Grande Fratello. Nella serata di giovedì 23 gennaio, quando ci sarà la nuova puntata in diretta, il concorrente potrà vivere qualcosa di indimenticabile e che gli potrebbe dare la giusta carica per andare avanti nel migliore dei modi. E il pubblico è pronto ad emozionarsi insieme a lui, dato che questa persona la conosciamo tutti.

Dunque, come preannunciato nelle indiscrezioni emerse a poche ore dalla puntata del Grande Fratello, Javier si troverà di fronte qualcuna che è fondamentale nella sua vita. Una presenza che rappresenta un punto di riferimento, quindi il suo supporto non sarà affatto indifferente.

Leggi anche: “Zitto… non parlare”. Grande Fratello, imprevisto nel tugurio: Jessica si accorge di tutto e avvisa la produzione





Grande Fratello, momento importante per Javier: cosa succede stasera

Il sito Angolo delle Notizie ha anticipato ciò che succederà a Javier al Grande Fratello, dopo aver ascoltato le parole di Federica Panicucci a Mattino Cinque. Avrà una sorpresa dalla produzione, infatti incontrerà una donna che è veramente importante per lui. Si vogliono molto bene e lei dirà sicuramente qualcosa che gli permetterà di migliorare il suo umore.

Come si è saputo in queste ultime ore, nella casa più spiata d’Italia arriverà Gessica Notaro, che incontrerà Javier. Lei è un’amica storica del pallavolista argentino e, come annunciato dalla Panicucci, “dirà cose interessanti a lui”. Sicuramente lo riempirà di complimenti e gli manifesterà tutto il suo supporto per questa esperienza televisiva.

🔴 Federica Panicucci a #Mattino5: "Stasera entrerà in Casa Jessica Notaro per dire qualcosa ad Javier"#GrandeFratello pic.twitter.com/cEuZV28QZl — GF NEWS (@GF_news_) January 23, 2025

Gessica Notaro divenne un personaggio noto al pubblico per lo sfregio al volto con l’acido, subito nel 2017 per opera dell’ex fidanzato. Da lì diventò un’attivista per impegnarsi nella lotta contro la violenza di genere.