“Zitto, zitto non parlare”. Grande Fratello, panico nel tugurio. È Jessica a rendersi conto di quello che succede. Ma andiamo con ordine. Nella puntata del Grande Fratello andata in onda il 19 gennaio 2025, sei ex concorrenti sono stati ripescati e trasferiti nel tugurio: Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago Garcia, Michael Castorino, Eva Grimaldi e Federica Petagna. Questa sera, 23 gennaio 2025, durante la diretta, solo quattro di loro rientreranno ufficialmente nella Casa, mentre gli altri due dovranno abbandonare definitivamente il gioco.

Durante la permanenza nel tugurio, i sei concorrenti hanno mostrato un forte spirito di adattamento, trasformando l’ambiente spartano in un luogo di allegria e condivisione. Tra giochi, balli e risate, Helena, Michael, Jessica, Iago, Eva e Federica hanno saputo intrattenersi e rafforzare i legami, nonostante le condizioni meno confortevoli rispetto alla Casa principale. Il pubblico è stato chiamato a votare per decidere quali dei sei concorrenti ripescati potranno rientrare nella Casa.





“Zitto, zitto non parlare”. Grande Fratello, panico nel tugurio

Secondo i sondaggi online, Helena Prestes sembra essere la favorita, con una percentuale di voti significativa. Seguono Iago Garcia e Jessica Morlacchi. Michael Castorino, Eva Grimaldi e Federica Petagna risultano invece meno quotati per il rientro. La decisione del Grande Fratello di ripescare alcuni ex concorrenti ha suscitato malumori tra gli attuali inquilini della Casa. In segno di protesta, alcuni di loro hanno scelto di spegnere i microfoni durante le conversazioni e di rifiutarsi di entrare nel confessionale quando chiamati dagli autori.

Questo sciopero evidenzia il disagio e la preoccupazione per l’impatto che i ripescaggi potrebbero avere sulle dinamiche interne già consolidate. La diretta di questa sera si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Oltre all’annuncio dei quattro concorrenti che rientreranno nella Casa, potrebbero esserci confronti accesi tra gli ex ripescati e gli attuali inquilini, soprattutto alla luce delle recenti proteste. Inoltre, non si escludono ulteriori sorprese da parte della produzione, pronte a mantenere alta l’attenzione del pubblico.

GF lascia microfono aperto: “Eccoci di nuovo”



Jessica: “sei aperto sei aperto sei aperto sei aperto sei aperto……….. sei chiuso”



⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️✈️✈️✈️✈️#GrandeFratello pic.twitter.com/31HZXjtkr1 — AllaboutheTrash (@Ellahummingbird) January 21, 2025

Ma c’è un fatto che ha lasciato di sasso gli abitanti del Tugurio. Ad un tratto una voce fuori campo si sente dire: “Eccoci di nuovo”, come se qualcuno stesse rispondendo al telefono o parlando con qualcuno. Jessica ha iniziato subito a parlare nel microfono: “Sei aperto, sei aperto”. Nessuno ha capito bene cosa sia successo, ma sembra che un autore si sia dimenticato il microfono aperto. Il rischio in questi casi è spoilerare qualcosa di grosso ai partecipanti. Cosa che per fortuna non è avvenuta.

