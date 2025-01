L’avvicinamento dei giorni scorsi, le confidenze di un interesse, le carezze e gli abbracci sotto il piumone e ora finalmente il bacio: al Grande Fratello sembra proprio essere nata una nuova coppia. I fan più attenti del reality di Canale 5 ne erano certi. Da tempo lui aveva confessato un’intesa speciale con la coinquilina, ma aveva anche ammesso di essere frenato dalla possibilità che lei fosse ancora legata a un altro gieffino.

Con Javier Martinez in effetti aveva con avuto un breve flirt all’inizio della sua esperienza al Grande Fratello. Ma col passare delle settimane, però, le dinamiche nella Casa si sono evolute e i due hanno iniziato a conoscersi e scoprirsi meglio. Già l’altra notte c’era stato un importante avvicinamento. La stessa in cui Javier e Zeudi si sono lasciati andare sotto le coperte, anche Alfonso e Chiara si sono ritrovati vicini-vicini.

GF, bacio passionale sotto le coperte

Ma la notte scorsa è scattato il bacio. Bacio passionale. È quindi acclarato che Alfonso ha definitivamente voltato pagina rispetto al flirt con Zeudi e che Chiara si è lasciata alle spalle le indecisioni legate a Javier, trovando nell’ex Temptation Island una persona con cui costruire un legame più profondo.

Ma a differenza di tante altre coppie che si sono formate nella casa, alla vista del bacio tra Alfonso e Chiara la maggior parte del pubblico sta inondando i social di critiche. Nonostante l’entusiasmo di alcuni fan, c’è chi accusa Alfonso di essere troppo volubile sui suoi sentimenti.

non posso essere l’unica ad avere gli incubi quindi dovete vederlo anche voi (chiara lo schifa) pic.twitter.com/5d1ZB0pgRd — 💥 (@maiunajoia_) January 23, 2025

Non solo. Molti si scagliano anche contro Chiara che sembrerebbe tutto fuorché presa da Alfonso. “Lei è peggio di lui, si sono trovati. Uno che non mi interessa non lo faccio nemmeno avvicinare, bella gatta morta”, “Lo schifa, è evidente”, si legge sotto il video. E infine chi poco crede a questa storia: “Mamma mia che schifo? Questo programma non si può più vedere è diventato un fiction”, “Loro pensano che con la storiella rimangono a lungo dentro la casa…”.