Mattino 5, alta tensione nello studio di Federica Panicucci. Ancora una volta il talk show di Canale 5 si è occupato della presunta veggente di Trevignano Gisella Cardia. Proprio nei giorni scorsi è arrivata l’indiscrezione di una indagine per truffa aggravata in concorso proprio sulla donna e suo marito. Al momento non ci sono conferme, ma continuano ad arrivare notizie poco rassicuranti su questo caso.

L’inchiesta riguarderebbe la somma di 123mila euro, data in donazione dal fedele Luigi Avella all’associazione Madonna di Trevignano Ets. Ricordiamo poi che il marito di Gisella, il cui vero nome è in realtà Maria Giuseppa Scarpulla, è stato condannato a due mesi, con pena sospesa, per il reato di abusi edilizi compiuti all’interno del terreno di Trevignano Romano. Nella puntata di oggi, venerdì 14 giugno, sono state svelate altre novità.

Nuove indiscrezioni su Gisella Cardia, caos in studio

Nella seconda parte della puntata odierna di Mattino 5 ampio spazio al caso della presunta veggente di Trevignano. Ad un certo punto l’inviato del programma, Paolo Capresi, ha preso la parola per rivelare: “Un’altra persona si è presentata dai carabinieri e dalla guardia di finanza per presentare a sua volta una denuncia per truffa perchè avrebbe dato molti soldi per delle promesse di guarigione”.

A queste parole ha prontamente ribattuto l’avvocato di Gisella che si è detto perplesso: “Questo soggetto le ha scritto un messaggino? Come fa lei ad avere questa informazione? Chi l’ha detto? Molte volte le cose erano verosimili, ma non precise… Io preoccupata? Mi preoccupa la fantasia”. Subito Federica Panicucci è intervenuta per manifestare tutto il suo disappunto su queste dichiarazioni.

“No, no… Questo avvocato mi spiace, ma non lo posso permettere… Il nostro giornalista (Paolo Capresi, ndr) fa semplicemente un’inchiesta”. Lo stesso inviato ha precisato: “È una notizia che do. Come ho fatto a saperla? L’ho saputa. Il mio lavoro è fare giornalismo, e quindi indagini. Avvocato io la invito a non sfidarmi”. La discussione è andata avanti con l’avvocato a mettere in dubbio la veridicità di quanto affermato dall’inviato (“La domanda nasce spontanea…”) e la conduttrice a difendere il collega: “Le do una notizia incredibile avvocato. I giornalisti spesso hanno delle notizie perchè hanno delle loro fonti. Guardi le voglio dare questa notizia incredibile” ha ironizzato Federica Panicucci.

