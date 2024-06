Brutte notizie per Gisella Cardia, la veggente di Trevignano che ritiene di avere le apparizioni della Madonna. Durante Mattino Cinque di Federica Panicucci, c’è stato un annuncio sulla donna e su suo marito Gianni Cardia. Infatti, stando alla rivelazione della conduttrice potrebbero essere indagati e quindi rischierebbero di finire seriamente in guai molto seri.

Gisella Cardia è sempre andata avanti per la sua strada, infatti la veggente di Trevignano è certa delle apparizioni della Madonna. Ma nel corso del programma Mediaset, un servizio dell’inviato Paolo Capresi ha reso noto questa novità importante. Tra l’altro il marito della donna ha già subito una condanna solamente pochi giorni. E ora dovranno affrontare altre questioni legali.

Leggi anche: “Non puoi dire una roba del genere”. Mattino 4, Federica Panicucci allibita per le parole dell’ospite





Gisella Cardia, la veggente di Trevignano sarebbe indagata per le apparizioni della Madonna

Prima di dirvi perché è indagata Gisella Cardia, ricordiamo che il marito della veggente di Trevignano che ritiene di vedere la Madonna ha avuto una condanna a due mesi, ma con pena sospesa, per il reato di abusi edilizi compiuti all’interno del terreno di Trevignano Romano. Ora lei e il coniuge sarebbero indagati per truffa aggravata in concorso, anche se la stessa trasmissione ha messo un punto interrogativo non essendoci la certezza assoluta.

Questa indagine riguarderebbe la somma di 123mila euro, data in donazione dal fedele Luigi Avella all’associazione Madonna di Trevignano Ets. Il sito Fanpage ha anche ricordato che la signora Maria Giuseppa Scarpulla deve anche fare i conti con un’altra accusa, quella di bancarotta, che però non fa riferimento alla questione relativa alla Madonna.

Non resta che attendere eventuali comunicazioni dalla diretta interessata per capire cosa stia realmente succedendo a Gisella Cardia.