Maria De Filippi e Sonia Bruganelli, stesso look. Sembra che le due vip abbiano lo stesso gusto in ambito di vestiario da sfoggiare davanti al piccolo schermo. Forse non tutti hanno notato l’abito scelto dalla conduttrice Mediaset a C’è posta per Te. Un anno fa circa, anche la moglie di Paolo Bonolis si presentò con lo stesso vestito.

Maria De Filippi indossa lo stesso abito di Sonia Bruganelli. Impossibile ma vero, la conduttrice Mediaset ha fatto il suo ingresso nello studio televisivo di C’è Posta per Te con lo stesso vestito indossato da Sonia Bruganelli. Trattasi nello specifico di un capo di alta moda firmato Alexander McQueen. Abito nero con dettagli bianchi e lo stile è servito.

Maria De Filippi indossa lo stesso abito di Sonia Bruganelli: il prezzo

Un anno fa la moglie di Paolo Bonolis ha indossato lo stesso vestito durante la messa in onda del Grande Fratello Vip. Dunque proprio su Instagram una fan di Sonia non ha potuto fare a meno di condividere la scoperta, generando una reazione di Sonia: “Sonia, Maria ti ha rubato il vestito…perdonala!”, ha scritto la fan. (“Ho visto cosa ha fatto”. Sonia Bruganelli tira in ballo la famosa: già non si parla d’altro).

Immediata la risposta della Bruganelli: “È un onore per me”. Una scelta comprensibile per un capo decisamente di qualità. Il mini dress jacquard firmato Alexander McQueen sembra aver riscosso il dovuto successo. Merito del taglio elegante che sottolinea i punti forte della silhouette femminile pur restando morbido con la gonna svasata e le maniche raglan.

Completa il look, la zip posta sulla schiena. Vi state chiedendo quando avranno speso Sonia Bruganelli e Maria De Filippi? Detto fatto: 1.790 euro. Insomma, non si può certamente dire che le due vip badano a spese in fatto di moda. E ben venga per chi se lo può permettere.