“Ho visto cosa ha fatto”. Sonia Bruganelli tira in ballo la famosa: già non si parla d’altro

Sonia Bruganelli, la rivelazione su Chiara Ferragni. La nota influencer e imprenditrice milanese ha da poco festeggiato il record di follower raggiunto sui social, ma non solo. Il periodo rappresenta decisamente un ulteriore trampolino di lancio per procedere indisturbata vero orizzonti lavorativi densi di soddisfazioni. Ma a proposito di traguardi, l’opinionista del GF Vip 7 ha rivelato qualcosa nel corso di in un’intervista rilasciata a Il Messaggero.

La rivelazione di Sonia Bruganelli su Chiara Ferragni. La moglie di Paolo Bonolis non ha di certo una vita molto facile. Infatti è noto come il coro di hater provi costantemente a smontare le sue certezze, ma lei non molla la presa e rivela di essere st****a solo con chi lo merita: “A Orietta Berti non farei mai uno sgarbo. Adriana Volpe? Il nostro dualismo doveva essere divertente, ma lei lo ha preso molto seriamente. Era diventata una cosa personale. E più lei mi stuzzicava, tirandomi fuori il peggio, più io reagivo attaccando”

La rivelazione di Sonia Bruganelli su Chiara Ferragni: “Non sono come lei…”

Inevitabile a tal proposito anche un riferimento al rapporto con Adriana Volpe con cui ha condiviso la scorsa edizione del GF sempre nel ruolo di opinionista del programma: “Se sono stata chiamata in tv una seconda volta come opinionista è perché vado bene. La tv non fa sconti: se non funzioni sei fuori. Non so cosa avrei fatto senza Bonolis, mi sarei data da fare. Ce l’ho fatta grazie a lui e a me, che ho aperto un’azienda e riesco a tenerla in piedi. Se non avessi offerto a Mediaset produzioni di successo mi avrebbero già salutato”. (“L’hanno appena confermato”. Bomba su Sonia Bruganelli: svolta improvvisa nella sua vita).

E per restare sulle rivelazioni private, Sonia Bruganelli ha confessato: “L’equivoco più ricorrente e fastidioso su di me? Che io faccia shopping sfrenato per fare rosicare tutti. Non è vero. Sui social metto le cose che mi piacciono per divertirmi, non la vita vera. Non ostento, gioco con quello che mi aiuta a superare tanti dolori. Di sicuro non metto le cose serie che faccio. Non sono come Chiara Ferragni, che convoca conferenze stampa. Certe cose si fanno in silenzio”

Come ormai è noto, Chiara Ferragni ha preso la decisione di devolvere l’ntero compenso come co-conduttrice della serata inaugurale e finale del Festival di Sanremo alla rete nazionale antiviolenza D.I.RE. Così ha rivelato nel corso della conferenza stampa: “Ho sempre cercato di legare il mio percorso a diverse cause e quello dell’emancipazione della donna mi è sempre stato a cuore: la violenza non è solo fisica — quella più facile da riconoscere — ma anche psicologica ed economica. Questo progetto va nella direzione di rendere le donne libere e indipendenti economicamente, il passo necessario per sottrarsi alle violenze domestiche”.