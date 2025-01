“È tosta da mandare giù”. Marco Liorni non se lo aspettava: è un colpo molto molto duro

La puntata di ieri di Ora o mai più ha lasciato il segno, sia per la lite che ha visto protagonista Valerio Scanu con Donatella Rettore, sia per un altro aspetto. Scanu, per chi non avesse seguito, aveva risposto alle accuse della rettore che lo invitava ad una maggiore umiltà: lui si era difeso andando un po’ oltre il consentito e sollevando la reazione stizzita del pubblico.

Nonostante una grande conduzione il programma condotto da Marco Liorni ha registrato 2.290.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale5 in onda C’è posta per te. Ospiti della puntata Annalisa e Alvaro Morata. Non sono mancate storie particolarmente intense come quella di Rachel che ha trovato il coraggio di perdonare il padre che l’aveva abbandonata.





C’è Posta per Te vince la gara degli ascolti del 25 gennaio

Il programma ha registrato 4.461.000 spettatori con il 29.7% di share, attestandosi come più visto della serata. Rai2 ha trasmesso la serie S.W.A.T. che è stata seguita da 845.000 spettatori pari al 4.7% di share. Rai3 ha trasmesso Anna Frank e il diario segreto. Il film con Emily Carey, Ruby Stokes, Sebastian Croft, Ralph Prosser e Michael Maloney ha interessato 385.000 spettatori con il 2.2% di share.

Italia1 ha proposto il film d’animazione Kung Fu Panda 3 che ha registrato 742.000 spettatori con il 4.2% di share. Rete4 ha trasmesso Schindler’s List – La lista di Schindler. Il film con Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall e Jonathan Sagall è stato seguito da 839.000 spettatori con il 5.5% di share.

Su Tv8, Alessandro Borghese con 4 Ristoranti ha registrato 309.000 spettatori con l’1.8% di share. Su La7 il programma In altre parole è stato seguito da 1.048.000 spettatori con il 5.9% di share.