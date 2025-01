Una brutta notizia ha aperto la puntata di Che Tempo Che Fa del 19 gennaio 2025, la prima del nuovo anno. Nell’anteprima, Fabio Fazio ha comunicato al pubblico l’assenza della co-conduttrice Filippa Lagerback a causa di un terribile lutto. “Lasciatemi mandare un forte abbraccio”, ha detto il conduttore con voce commossa in apertura di programma, spiegando ai telespettatori che la Lagerback “ovviamente non sarà con noi”. Il pubblico è rimasto impietrito dalla notizia e ha mandato un abbraccio virtuale alla storica co-conduttrice del programma.

Domenica 19 gennaio è andata in onda la prima puntata del 2025 di Che Tempo Che Fa, che ha visto la partecipazione di ospiti d’eccezione. Tra questi, Papa Francesco e Cecilia Sala, insieme al conduttore Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Il programma, trasmesso in diretta alle 19.30 sul Nove e in streaming su Discovery+, ha accolto anche Max Pezzali, protagonista dello spettacolo Max Forever – Questo Pala non è un albergo.

Che tempo che fa, morta la madre di Filippa Lagerback

Il cantante, storico componente degli 883, ha annunciato da Fazio sette nuove date al Palazzo dello Sport di Roma a partire dal 24 gennaio, dopo il clamoroso successo delle prime 18 serate a Milano e Roma, tutte sold out. Ospiti in studio anche Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, tornati insieme al cinema con 10 giorni con i suoi, il terzo capitolo della popolare saga cinematografica diretta da Alessandro Genovesi.

Inoltre, è stato presente il Professore Roberto Burioni, Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele. In collegamento da Washington, sono intervenuti Antonio Di Bella, la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini, Michele Serra ed Edoardo Prati.

Come dicevamo la puntata si è aperta con l’annuncio dell’assenza di Filippa

Lagerback, presenza fissa della trasmissione dal 2005, a causa della scomparsa della madre. Margaretha Lind era stata la protagonista di numerose storie e reel pubblicate da Filippa Lagerback negli ultimi anni. Nel 2023 aveva raccontato di un viaggio a Madrid insieme a lei e spesso si vedeva in altri video in cui le due cucinavano insieme. La madre della conduttrice era una dottoressa e aveva divorziato dal marito quando la moglie di Daniele Bossari aveva solo un anno.