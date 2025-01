Incredibile retroscena su Helena, col pubblico del Grande Fratello che è incredulo per ciò che avrebbe fatto prima di rientrare nella casa più spiata d’Italia. E questo alimenta ancora di più le polemiche di coloro che erano proprio contrari ai ripescaggi, dato che una volta usciti per loro i concorrenti non dovrebbero avere l’opportunità di varcare di nuovo la porta rossa.

Ma il Grande Fratello ha agito diversamente e anche la stessa Helena ha usufruito di questa chance. Ora, però, l’influencer Deianira Marzano è stata contattata e ha ricevuto una segnalazione inaspettata sulla modella brasiliana, che avrebbe fatto qualcosa di inatteso prima di approdare nuovamente al reality.

Grande Fratello, la segnalazione su Helena: “Cosa ha fatto prima di rientrare”

Una follower di Deianira ha voluto dare una notizia, che sarebbe confermata stando a queste indiscrezioni, e che ha riguardato Helena. All’esterno del Grande Fratello la Prestes si sarebbe data alla pazza gioia dopo l’eliminazione, dunque si sarebbe divertita non poco. Poi ha accettato di rimettersi in gioco nel programma di Alfonso Signorini.

Questo quanto rivelato alla Marzano nel pomeriggio del 24 gennaio, meno di un giorno dopo la puntata in diretta: “Helena, so per certo che è andata a ballare 2 sere di seguito a Milano. Prima che entrasse al GF“. L’esperta di gossip e tv ha semplicemente commentato: “Azz”, a testimonianza dell’enorme sorpresa.

Non sappiamo se Helena confermerà queste voci, ma c’è sicuramente chi è infastidito perché normalmente i gieffini non devono avere contatti con l’esterno, invece lei li avrebbe avuti e poi è stata ripescata, quindi non mancheranno le polemiche.