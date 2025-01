Non si mette benissimo per Stefania Orlando, finita sotto attacco dopo l’ultima puntata del Grande Fratello. Infatti, i suoi comportamenti non stanno piacendo molto al pubblico che ora lo sta facendo notare. Ed è stata tirata in ballo pure la sua precedente esperienza nel reality show di Canale 5, dato che avrebbe fatto cose simili.

Stefania Orlando non sa ancora nulla di questo impietoso giudizio, ma dovrà fare attenzione per non rischiare molti consensi del pubblico del Grande Fratello. Andiamo a vedere insieme per quale motivo c’è chi non sta riuscendo a sopportare la sua avventura nel programma.

Grande Fratello, Stefania Orlando sotto attacco: “Falsa”

Praticamente sul social network X Stefania Orlando è stata bersagliata fuori dal Grande Fratello. E ora dovrà cambiare registro per evitare conseguenze peggiori. C’è chi ha chiaramente detto che non la regge più e dunque vorrebbe che non fosse più presente nella casa più spiata d’Italia.

Quindi, sui social quest’utente ha scritto: “Stefania mi sta sul cavolo, uno perché quella non è una casa di cura ma il Grande Fratello! Due perché vuole fare le stesse cose del suo ex GF. Prima amica con i Prelemi, la zia si faceva chiamare! Poi il voltafaccia, qui non c’è Zorzi che la tira fino alla fine! Era falsa e lo è oggi“.

Stefania mi sta sul cavolo,uno Perchè quella nn è una casa di cura,ma grande fratello! Due perché vuole fare le stesse cose del suo ex GF. Prima amica con i prelemi la zia si faceva chiamare!poi il volta faccia! Qui non c’è zorzi che la tira fino alla fine! Era falsa e lo è oggi — Francesca (@Frances59332453) January 24, 2025

Vedremo se Stefania farà cambiare idea a questi contestatori oppure se il suo percorso al GF diventerà più arduo del previsto.