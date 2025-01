Shaila Gatta, nuova figuraccia nella casa del Grande Fratello e il pubblico social non perdona: “La solita cafona, ma vatti a nascondere che è meglio”. Durante la puntata di ieri a far discutere erano state la sue parole nei confronti di Stefania Orlando, ma non solo. Alla prima che le faceva presente di non credere fino in fondo alla storia con Lorenzo aveva detto: “il tuo matrimonio è finito mi pare”. E la serata di grazie della velina non è finita qui.

Shaila Gatta, si è resa protagonista di un breve botta e risposta con Gessica Notaro, entrata per sostenere Javier: “Vabbè, se, ciao. Come si chiama? Gessica, è stato un piacere ciao. Non la conosco. Se ne ho sentito parlare? Sì, certo. È amica di Javier, non mi ricordo come si chiama. Goditi la tua amica, neanche mi stavate ascoltando. Goditi il pesciolino col tutù, il porcellino, cos’è sto coso?”.





Grande Fratello, Shaila Gatta figuraccia con Jessica Notaro

Parole stigmatizzate dal pubblico. Shaila non si era fermata. Si era rivolta poi ad Javier: “Non ho trovato carino da parte tua e della tua amica questa cosa successa in puntata, che hai puntualizzato che 3 mesi fa ne hai parlato con me. Chi se la ricorda, non è che è Beyoncé. La stimo per la storia che ha. Voi non mi avete cagato, avete avuto un atteggiamento presuntuoso. Tu non hai sminuito me, hai sminuito anche il conduttore, tu e la tua amica. Io sono fatta così, qual è il tuo problema?”.

“Ok, ti chiedo scusa a nome di tutti e due. Potevi evitare però di fare la fenomena dicendo “Come si chiama?”, la risposta di Javier che ha preferito tagliare corto. Gessica, da parte sua, così si era rivolta a Javier: “Siamo tutti fieri di te, sono volati questi quattro mesi. A tratti è stato difficile, ma hai dato grande dimostrazione di essere un leader, di saper stare in squadra. Un leader è quello che si guadagna la stima attraverso il rispetto e l’educazione”.

Figuraccia di Shaila che non conosceva Gessica Notaro o forse fingeva di non conoscerla boh comunque ha mostrato la sua maleducazione per l'ennesima volta…#grandefratello #heleners #javi7 #zelena #helevier pic.twitter.com/l3ISULkska — antonioulix (gf/sanremo/eurovision) 🇮🇹 (@antonioulix) January 23, 2025

“Si può dimostrare di avere spina dorsale senza alzare la voce. Non avevo dubbi sul fatto che avresti trovato modo di far capire a tutti che bella persona sei, anche se sottoposto a certi livelli di stress, mi hai stupita. Hai dato dimostrazione di essere una persona centrata e stabile, chiunque altro non so se sarebbe riuscito a mantenere la calma”.