Nell’ultima puntata di Uomini e Donne i grandi ritorni sono stati due. Dopo quello di Gaetano Biondi, che come abbiamo raccontato nell’articolo qui sotto si è ripresentato in studio come cavaliere per Barbara De Santi, anche quello di un’ex corteggiatrice. Ritorno totalmente inaspettato. Questa volta dobbiamo infatti tornare ancora più indietro nel tempo.

Aveva già partecipato al programma nella stagione 2007/2008, inizialmente come corteggiatrice del tronista Nicola Paolinelli. Dopo essere stata eliminata, però, come ricostruisce il sito Isa e Chia, il suo percorso si era intrecciato con quello di Marco Filippin. Tra i due era nata una forte complicità, ma la loro frequentazione era stata messa a dura prova dall’arrivo di un’altra pretendente, Flavia Alnito.

UeD, è tornata anche lei. Dopo anni

Ma non è finita qui perché poi la conoscenza di Agnese De Pasquale, questo il suo nome che sarà più che familiare ai fan di UeD, e Marco Filippin si è conclusa nel momento in cui arrivò una segnalazione su Marco da parte di un’ex corteggiatrice, Veronica. La ragazza aveva rivelato di aver trascorso una notte in discoteca e in hotel con Marco, portando come prova dei messaggi sul suo cellulare.

Questo scandalo aveva portato sia Agnese che la sua ‘rivale’ Flavia a lasciare lo studio, con il conseguente abbandono del trono da parte di Marco. La storia di Agnese con UeD, però, si è in un certo senso ripresa quando a dicembre 2008 lei iniziò una relazione con Stefano Lisi, anche lui ex corteggiatore ma di Angela Artosin.

Nonostante qualche crisi, la relazione tra i due è durata un paio di anni. Nel 2010 i due si sono lasciati definitivamente. E ora, 14 anni dopo quell’addio, Agnese De Pasquale è tornata inaspettatamente nello studio di Maria De Filippi e ballato con Alessio Pili Stella. È il primo passo verso una nuova avventura sentimentale per lei?