Momenti di tensione anche fuori dal Grande Fratello. Accuse sono state lanciate all’indirizzo di persone che sostengono Shaila e Lorenzo nel reality show. Si starebbero verificando, stando alle accuse venute fuori in queste ore, delle situazioni che starebbero mettendo in difficoltà Helena. Ricordiamo che quest’ultima è in lizza per ottenere il ripescaggio definitivo.

Chiesto quindi l’intervento immediato del Grande Fratello, tenuto a far fronte a questo episodio che metterebbe in crisi Helena. Lorenzo e Shaila non sarebbero al corrente del fatto, ma in qualche modo potrebbero essere felici se la Prestes non dovesse ottenere il reintegro.

Grande Fratello, fan di Shaila e Lorenzo nel mirino: cosa fanno a Helena

Una telespettatrice del Grande Fratello ha appreso di questo gesto, che sarebbe portato avanti da alcuni fan di Shaila e Lorenzo, e ha quindi informato direttamente la produzione sul social network X. Helena sarebbe la vittima e potrebbe avere conseguenze negative al televoto, se queste news dovessero avere riscontri ufficiali.

Stando alla denuncia social, “i fan di Lorenzo e Shaila stanno usando i bot nel voto per danneggiare Helena, spero che il Grande Fratello prenda qualche azione al riguardo”. Vedremo se la produzione cercherà conferme in tal senso e prenderà davvero eventualmente dei provvedimenti.

Grande Fratello, i fan di Lorenzo e Shaila stanno usando i bot nel voto per danneggiare Helena, spero che tu prenda qualche azione al riguardo. #heleners — Lala (@laisfcgomes) January 22, 2025

Il bot è un programma che ha il compito di emulare o sostituire le azioni fatte da un essere umano con attività ripetitive e automatizzate. E questo indurrebbe Helena ad avere problemi al televoto.