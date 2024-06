Ancora caos totale a Unomattina Estate. Il programma condotto da Alessandro Greco è stato protagonista ancora una volta di un errore, che ha letteralmente scatenato tutto il web. Chi ha detto una cosa clamorosa non si è nemmeno reso conto della gaffe colossale, mentre il padrone di casa sì e ha immediatamente reagito, mettendolo di fronte a questa disattenzione.

Il 6 giugno non è una data qualsiasi, infatti anche durante Unomattina Estate si è parlato di un fatto molto rilevante. Ma ecco che nella trasmissione di Alessandro Greco si è registrato un errore storico, che ha lasciato senza parole i telespettatori. La rettifica è arrivata in seguito, ma ormai era successo il putiferio in rete, con la presenza di video e commenti ironici. E pensare che solo pochi giorni fa, all’esordio della trasmissione, proprio Greco era andato in difficoltà avendo qualche incomprensione con un autore.

Leggi anche: “Scusatemi”. Alessandro Greco, problemi in diretta alla prima di Unomattina Estate: la regia interviene





Unomattina Estate di Alessandro Greco, clamoroso errore in studio

A Unomattina Estate di Alessandro Greco, l’errore pazzesco è stato commesso da Domenico Marocchi. Stava parlando dell’80esimo anniversario dallo sbarco in Normandia degli alleati, fondamentale per mettere fine al nazismo e anche alla Seconda Guerra Mondiale, ma l’ospite ha detto un’altra cosa generando l’immediata reazione anche del presentatore Rai.

Marocchi ha esclamato: “Oggi è una giornata storica, importantissima, perché 80 anni fa, proprio il 6 giugno 1944, 156mila uomini sbarcavano in Lombardia. Si festeggia il D-Day”. Ovviamente c’è stata una defaillance, dato che ha scambiato la Normandia con la regione italiana. E Greco ha risposto: “Volevo sapere da Marocchi come sta procedendo con lo sbarco in Lombardia“.

"Volevo sapere da Marocchi come procede lo sbarco in Lombardia" 💀 pic.twitter.com/ZVQFPrCkxK — Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 6, 2024

Marocchi ha reagito con una risata e ha aggiunto: “C’è stata una piccola gaffe, un piccolo lapsus. Invece di sbarco in Normandia è uscito sbarco in Lombardia. E sui social arrivano già battute di ogni tipo”.