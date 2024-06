Lutto nella tv, il famoso attore stroncato dal tumore. L’uomo è morto tra l’affetto dei sui cari, dopo una battaglia durata anni e in cui ha avuto la meglio il cancro alla prostata e un temibile morbo di Crohn, che di certo non ha migliorato la sua situazione di salute. L’artista, che aveva 71 anni, verrà ricordato in eterno per la sua interpretazione di quella che di fatto è una delle serie tv più a amate e seguite della televisione moderna. Ironia della sorte: l’uomo è morto il giorno dopo il 38° anniversario di matrimonio con la sua amata Diana.

Stiamo parlando chiaramente di Hiram Kasten, famoso comico noto nel circuito dei comedy club di New York e in spettacoli come Curb Your Enthusiasm, Seinfeld e Il Principe di Bel-Air. Kasten è morto nella sua casa di Batavia, New York, dopo sette anni di lotta contro diverse malattie. Come dicevamo Kasten era un comico abituale del Comic Strip di New York, dove ha incontrato l’allora MC Jerry Seinfeld e i due sono diventati amici.





Per tutti gli anni ’70 e ’80 ha partecipato regolarmente anche a Catch a Rising Star, The Improv, The Comedy Cellar e Caroline’s. Al Dangerfield’s ha condotto per molti anni un proprio spettacolo la domenica sera. Alla fine degli anni Ottanta, Kasten si è trasferito a Los Angeles e ha partecipato a serie come Mad About You, Everybody Loves Raymond, Curb Your Enthusiasm, 7th Heaven, Brooklyn Bridge, The Fresh Prince of Bel-Air, My Wife and Kids, Men of a Certain Age, Cybill e L.A. Law.

Ma soprattutto in Seinfeld ha interpretato Michael, un collega di Elaine di Julia Louis-Dreyfus. Ha anche realizzato uno spettacolo al Desert Inn di Las Vegas intitolato The Rat Pack is Back e in seguito ha girato il mondo con la sua comicità attraverso le compagnie di crociera Seabourn, Royal Viking e Princess. L’uomo lascia la moglie Diana Kisiel Kastenbaum, la figlia Millicent Jade, il cognato Kevin John Kisiel e molti nipoti e cugini.

R.I.P Hiram Kasten. 💔 Seinfeld fans know him as Elaine's coworker, "Michael." A one-of-a-kind-comic. He was kind enough to chat with us and had us smiling from ear to ear the enitre time. Our thoughts are with his loved ones.🙏 https://t.co/nbvOXxqTic pic.twitter.com/QM9TBzwuJj — This Podcast is Making Me Thirsty Seinfeld Podcast (@ThisThirsty) June 17, 2024

I funerali si terranno presso la Schwartz Brothers-Jeffers Memorial Chapel di Forest Hills, New York. Una cerimonia commemorativa si terrà a Los Angeles nel corso dell’estate. La famiglia ha chiesto a chiunque voglia fare un tributo in memoria di farlo attraverso una donazione di beneficenza alla Crossroads House o all’Entertainment Community Fund.

