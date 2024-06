Lutto nel mondo del cinema per la scomparsa della giovane attrice. La notizia è stata confermata dalla figlia dopo che alcune voci avevano iniziato a circolare nell’ambiente. La giovane è stata trovata senza vita all’interno del suo appartamento dalla polizia, contattata dai vicini di casa che da qualche giorno sentivano uno strano e preoccupante odore provenire proprio dalla porta. Arrivati sul posto con i vigili del fuoco, gli agenti hanno fatto la tragica scoperta.

Il corpo dell’attrice, 37 anni, si trovava all’interno dell’appartamento in avanzato stato di decomposizione. Sconvolta la famiglia. “È andata in città con grandi speranze da attrice. Tuttavia, stava lottando duramente per raggiungere questo obiettivo. Abbiamo capito solo ora che la nostra adorata nipote era insoddisfatta dei suoi risultati e per questo motivo ha compiuto un gesto estremo”.

“Maestra, ti devo dire di mamma”. La bimba arriva sola a scuola e scatta subito l’allarme: l’ha salvata





Noor Malabika Das, l’attrice morta suicida a 37 anni

Noor Malabika Das ha recitato insieme al collega Kajol nella serie del 2023 The Trial e in qualche parte al cinema. È stata trovata morta nel suo appartamento di Mumbai. La polizia sta indagando sulla sua morte, ma a quanto riportano i quotidiani locali e dalla prima ispezione, sospettano che sia morta per suicidio. In queste ore, secondo un rapporto del Times of India, la sua famiglia ha affermato che l’attrice soffriva di depressione.

L’attrice assamese, 37 anni, si era affermata nel settore delle serie web hindi. Ha interpretato ruoli da protagonista in alcune serie web, tra cui “Siskiyaan”, “Walkaman Upaya” e “Charamsukh”. In “The Trial”, ha interpretato un ruolo secondario accanto all’attore Kajol. Durante la perquisizione domiciliare, la polizia avrebbe trovato le sue medicine, il cellulare e il diario che potrebbe contenere informazioni importanti.

“Il corpo dell’attrice Noor Malabika Das è stato recuperato in stato di decomposizione nella sua casa ad Andheri, zona di Oshiwara. Noor Malabika Das è morta suicidandosi impiccandosi al ventilatore a soffitto della casa. I vicini di casa hanno contattato la polizia perché sentivano uno strano odore proveniente dalla casa e, arrivati sul posto, gli agenti hanno rinvenuto il cadavere. Il corpo della giovane è stato messo a disposizione delle autorità per l’autopsia” ha twittato lunedì l’ANI.