Lutto nel mondo della tv, l’attrice perde la figlia: morta per una leucemia a 36 anni

È un annuncio pieno di dolore quello pubblicato in queste ore sui social dell’attrice. La figlia, a cui è stata diagnosticata la leucemia solo pochi mesi fa, è morta all’eta di 36 anni. “Chemio pronta, ho detto addio al caschetto oggi – fine di un’era. Dopo tre settimane con infezioni multiple in ospedale mi è stata diagnosticata la leucemia”, aveva annunciato la trentaseienne appena tre mesi fa.

“Sto ancora elaborando il mio dolore e sono anche piena di un nuovo amore e orgoglio per il mio corpo. Il mio team di assistenza composto da amici e familiari mi fa sentire come se tutto fosse possibile. Onestamente sono terrorizzata e fisicamente esausta, allo stesso tempo sto imparando a parlare al mio corpo e alle mie cellule con una sfida amorevole”, aveva spiegato la figlia dell’attrice dopo aver avuto la terribile diagnosi dai medici.

Anna Chancellor, la figlia dell’attrice è morta a 36 anni

Ora ci ha pensato la madre, distrutta dal dolore, ad annunciare la sua scomparsa. Lo ha fatto sui social, con un lungo post: “A tutti voi, meravigliosi e amatissimi amici di Poppy. Vi inviamo questo messaggio con il nostro più profondo affetto. Il 29 settembre Poppy è morta, tenuta stretta dai suoi parenti proprio come aveva desiderato. Nonostante ogni sforzo, il suo corpo non poteva più continuare a vivere”, ha scritto l’attrice Anna Chancellor.

“Saremo per sempre grati al suo gentile e amorevole team di assistenza al Royal Marsden. Quindi noi, la sua famiglia e i suoi amici che tutti la adorano ci uniamo alle altre famiglie che hanno perso i loro cari troppo giovani” , si legge ancora nel post pubblicato proprio sul profilo Instagram della figlia. “Continuiamo a pregare e a sostenerla in ogni modo possibile per promuovere il viaggio della sua anima. Poppy era ed è un’incredibile forza vitale di creatività, compassione, ingegno, bellezza e assoluta unicità. Ha trasformato le nostre vite e le siamo più che grati”.

Sotto al post tantissimi commenti di vicinanza all’attrice Anna Chancellor, conosciuta dal pubblico televisivo per aver vestito i panni di Henrietta, innamorata ossessivamente di Charles, interpretato da Hugh Grant in Quattro matrimoni e un funerale, ma anche Caroline Bingley nella miniserie televisiva del 1995 Orgoglio e pregiudizio, tratto dal romanzo di Jane Austen (sua prozia di ottavo grado), e Lady Anstruther in Downton Abbey. Ha recitato anche in L’uomo che sapeva troppo poco, Una ragazza e il suo sogno, The Dreamers – I sognatori, Guida galattica per autostoppisti, St. Trinian’s, Testimoni silenziosi, e serie tv come Low&Order, Miss Marple, Delitti in paradiso e tante altre.