Lutto nel mondo dello spettacolo: Francisco San Martin, noto per il suo ruolo nella soap opera Il tempo della nostra vita, è stato trovato morto il 16 gennaio nella sua abitazione di Los Angeles. L’attore spagnolo, di soli 39 anni, si sarebbe tolto la vita. Secondo quanto riferito dall’ufficio del coroner della contea di Los Angeles, il decesso è avvenuto per suicidio. Nato il 27 agosto 1985 a Maiorca, Spagna, San Martin si era trasferito con la famiglia negli Stati Uniti durante l’infanzia, crescendo nello stato del Montana.

La sua carriera iniziò nel teatro per bambini, ma fu la sua partecipazione a Il tempo della nostra vita tra il 2010 e il 2011, per 59 episodi, a dargli notorietà. Nella soap, San Martin interpretava Dario Hernandez, un giovane inizialmente descritto come un ladruncolo, ma che si rivelò essere un investigatore impegnato in un caso irrisolto. Successivamente, il personaggio fu trasferito in Argentina per una promozione lavorativa. Nel 2017, Dario fu ripreso da Jordi Vilasuso.





Lutto nel mondo dello spettacolo: morto Francisco San Martin

San Martin ebbe un’altra occasione importante nella soap Beautiful, dove interpretò Mateo, un custode di Forrester Manor coinvolto nei piani della malvagia Sheila. La sua apparizione in Jane the Virgin accanto a Gina Rodriguez nel ruolo di Fabian Regalo del Cielo gli valse ulteriori consensi.

Dopo un’infanzia trascorsa negli Stati Uniti, Francisco tornò in Spagna con la famiglia, stabilendosi a Madrid durante l’adolescenza. Qui intraprese la carriera di modello e iniziò a studiare recitazione, accumulando esperienza in teatro e in produzioni televisive e cinematografiche spagnole. Nei primi anni 2000 decise di trasferirsi a Hollywood, inseguendo il sogno americano.

La notizia della sua scomparsa ha scosso colleghi e amici. Camila Banus, sua collega in Il tempo della nostra vita, ha voluto ricordarlo con un post emozionante su Instagram: “Pepe, cosa posso dire se non che ti voglio bene e riposa in pace, amico mio. Il mio unico testimone che mi ha cantato buon compleanno nel bel mezzo di un concerto a Hollywood, non ci si poteva credere. Ti amo mucho mucho mucho; vorrei averti detto di più”.

