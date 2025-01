Il cinema ha perso una vera leggenda. La grande attrice, nota per tantissimi film amati dal pubblico, è morta alla veneranda età di 95 anni dopo una carriera sfavillante. Ha vinto due Golden Globe e due Tony Award, inoltre ha ricevuto candidature all’Oscar, all’Emmy Award e a due BAFTA Awards. Lei è anche entrata nella storia come una delle quattro attrici a vincere due Golden Globe nel medesimo anno.

Il cinema è dunque in lutto per questa attrice che purtroppo non è più tra noi. La donna è morta nelle scorse ore, come confermato dai suoi familiari in una dichiarazione ufficiale. I suoi parenti più cari le sono stati vicina fino all’ultimo momento. Il suo nome è e resterà impresso per sempre nel grande schermo, grazie ad interpretazioni magistrali dei suoi ruoli.

Cinema in lutto: è morta la grande attrice. Una vera leggenda

Il cinema è devastato dal dolore per la morte della diva Joan Plowright, conosciuta anche come Lady Olivier essendo stata sposata con il collega Laurence Olivier fino alla morte di lui avvenuta nel 1989. Il suo esordio come attrice ci fu nel lontanissimo 1954, diventando in poco tempo una delle migliori sia nel campo cinematografico che in quello teatrale. La nomination all’Oscar fu per il film Un incantevole aprile del 1992.

La Plowright, originaria dell’Inghilterra, si è spenta a Northwood a Denville Hall. Altri film che le hanno garantito un successo planetario sono stati La lettera scarlatta, La carica dei 101 e Un tè con Mussolini. Grazie alla miniserie Stalin vinse un altro Golden Globe. Nel 2004 ebbe il titolo di Dame, un enorme riconoscimento per la sua carriera. Aveva tre figli, Richard, Tramsin e Julie-Kate.

Tony winning Actress, Joan Plowright, has sadly passed away at 95



Her family says Plowright died at Denville Hall, a retirement home for actors in southern England, surrounded by her loved ones.



"She enjoyed a long and illustrious career across theatre, film and TV over seven… pic.twitter.com/8O0q5oXrnJ — Glock Topickz (@Glock_Topickz) January 17, 2025

Plowright è stata attiva anche in televisione. Altri film che l’hanno resa celebre sono stati Dennis la minaccia, L’ultimo grande eroe, Un ciclone in casa, Tre vedove e un delitto, Jane Eyre, Callas forever e In punta di lama. Nel 1953 si unì in matrimonio con l’attore Roger Gage, prima di divorziarsi nel 1961. Proprio in quest’ultimo anno iniziarono le nozze con Laurence Olivier, papà dei suoi tre figli.