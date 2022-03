Lulù Selassié non ha vinto il GF Vip 6. A sorpresa, è stata eliminata per prima lunedì 14 marzo 2022, puntata finale di questa lunghissima edizione del reality show. Ha infatti perso il televoto flash lanciato da Alfonso Signorini subito dopo l’uscita di Giucas Casella, a sua volta battuto da Jessica Selassié che poi, ore dopo, ha trionfato.

Davide Silvestri ha deciso di sfidare Lulù e ha ottenuto il 61% delle preferenze contro il 39% della princess. Che quindi, con grosso stupore ma anche tanta delusione, ha dovuto abbandonare la Casa. Anche le opinioniste e gli ex vipponi non potevano credere ai loro occhi: tutti ritenevano Lulù Selassié molto più forte e molti la davano per vincitrice.

Lulù Selassié, Signorini svela il contenuto della sua borsa

Lulù Selassié ha quindi dovuto lasciare il gioco. Prima di uscire aveva la possibilità di portare con sé un ricordo della Casa ma avendo già spedito il suo orsacchiotto gigante ha preso solo uno smalto. E ovviamente il beauty case e la borsa da cui non si è mai, ma proprio mai separata in questi mesi di GF Vip.





Dopo la sorpresa di Manuel Bortuzzo, che ha suonato il piano per lei stringendola in un lunghissimo abbraccio e il verdetto del pubblico, Lulù Selassié, tutta di rosso vestita, ha fatto il suo ingresso trionfale in studio. Sempre con la borsa stretta tra le mani. E Alfonso Signorini non ha resistito: prima di intervistarla ha voluto sbirciare dentro.

Ovviamente con la sua inseparabile bag… Lulù entra nello studio di #GFVIP! 🧚‍♀️ pic.twitter.com/8nt9wRfERa March 14, 2022

“Finalmente posso guardare dentro la borsa di Lulù perché non vedevo l’ora”, ha detto il conduttore aprendo la famosa borsa di Lulù Selassié, che ha ammesso di essere rimasta delusa dall’eliminazione, in diretta. “Qua cosa c’è? Ah, le sigarette. I trucchi… Porta microfono, spero. Non sarà un perizoma, spero? Ritagli di giornale, la lettera di Manu…”.