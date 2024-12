La curiosità sulla vita privata di Lorenzo Spolverato ha superato i confini del Grande Fratello e ha iniziato a suscitare un vero e proprio dibattito mediatico. A metterci il carico da novanta ci ha pensato la madre di Shaila, la ballerina del reality, che è entrata nella Casa per fare una sorpresa alla figlia e, al contempo, metterla in guardia riguardo alla sua relazione con Lorenzo. “È gay”, ha sussurrato Luisa mentre pensava di non essere sentita dalle telecamere e dai microfoni. Purtroppo per lei, le sue parole sono arrivate chiaramente al pubblico a casa e al conduttore Alfonso Signorini, che ha chiesto a Shaila di ripetere quanto detto dalla madre.

La ballerina ha risposto: “Mi ha detto che Lorenzo non è una bella persona”, ma ovviamente aveva mentito. Già nelle settimane precedenti, Lorenzo era stato oggetto di un interrogatorio da parte di Alfonso Signorini durante una diretta, che gli aveva chiesto conto di alcune voci riguardanti una presunta relazione con un “guru della moda”. “Sono sciocchezze”, aveva risposto seccamente Lorenzo, cercando di mettere a tacere il pettegolezzo.

Le voci, alimentate dai social e rilanciate anche da giornalisti come Grazia Sambruna (così come Jenny Urtis), hanno trovato terreno fertile all’interno delle dinamiche della Casa e nel voyeurismo del pubblico e Alfonso Signorini non ha mancato di cavalcare il gossip, chiedendo ulteriori spiegazioni a Lorenzo, che ha smentito nuovamente le insinuazioni subito dopo l’ingresso della madre di Shaila nella Casa.

“Vorrei saperlo anche io. A me piacciono le donne e non ho mai avuto esperienze con uomini. Si vede, nel senso… lo direi. Se dovesse piacermi un uomo lo direi, siamo nel 2024. Io ci sono rimasto, questa cosa mia ha scosso. Non riesco a capire cosa c’è fuori. Forse c’è stato un collegamento con l’articolo sul guru della moda? Non c’è mai stato nessun guru della moda. Non ho mai fatto nulla con gli uomini, non ho mai provato. Per adesso mi accontento delle donne“, ha spiegato Lorenzo in diretta.

#GrandeFratello, #GFchi è il guru della moda che esce con Lorenzo Spolverato? Giacomo Urtis:



"A Milano si dice che questo 'guru della moda' esista e che sia un collaboratore di Alviero Martini, un pezzo grosso del brand".

Martedì uscirà un’intervista con questo famoso Guru della moda .Intanto Biagio danelli ci regala questo breve video di Lorenzo in compagnia (pare) di questo misterX . Che dire amici ?

Siamo seduti e pronti a mangiare

Nel frattempo, la figura del “guru della moda” è sembrata tornare alla ribalta, con una novità che ha aggiunto benzina sul fuoco. Riccardo Signoretti ha infatti annunciato che il misterioso guru ha rilasciato un’intervista esclusiva per Nuovo Tv, e ha anticipato alcuni dettagli delle sue dichiarazioni. L’intervista, fatta da Biagio D’Anelli, è stata accompagnata da un video postato su Instagram, in cui si vede Lorenzo Spolverato dirigersi verso la casa del guru. “Martedì su Nuovo Tv avrete tutta la verità. Ho intervistato in esclusiva il guru della moda per voi! Tempo al tempo. Già queste prime immagini ritraggono Lorenzo che sta andando a casa con lui”, ha scritto D’Anelli, suscitando ancora maggiore curiosità tra i follower.