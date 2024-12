Dentro la Casa del Grande Fratello cambiano le alleanze, crollano le coppie e si sfaldano amicizie che sembravano inossidabili. Nel pomeriggio di ieri, 19 dicembre, una discussione pare aver fatto calare il sipario in maniera definitiva su Javier e Mavi. A prendere la parola è stato lui. “Ti vedo cambiata. Mi dici di cercarti quando ti vedo ridere e sorridere con gli altri”.

Quindi ha aggiunto: “Se tu sei la prima che non vuole farsi dare una mano, non posso farci nulla. Tu sei la prima a puntare il dito contro gli altri chiedendo conforto come se fosse un dovere. Se io vedo determinati comportamenti, è lecito che io mi faccio delle domande sul nostro rapporto. Se tu hai un problema con una persona di cui io sono amico, è una cosa che devi risolvere da sola”.





Grande Fratello, rottura tra Javi e Mavi? Parole nette

“Se a te non viene di cercarmi, perché devo essere sempre io a farlo? Tu per me sei importante, ma non riesco a capire chi sei tu davvero”. Parole che suonano come: “se per te non è importante, possiamo anche finirla qui”. Deluso dai suoi atteggiamenti, Javier gli ha consigliato di risolvere la questione con Amanda Lecciso, altro battibecco che non ha digerito. MaVi ha immediatamente replicato. “Io non sono cambiata. Forse dici questo perché non ti difendo più a spada tratta come prima?”.

E ancora: “Non riesco ad avvicinarmi a te se ti vedo nel letto a parlare con Amanda e Alfonso.Sono due persone con le quali ora non riesco ad avere un dialogo. Non mi fido di Amanda”. Dopo questa parole ha ricordato tutti i bei giorni passati insieme e lo ha invitato a rifletterci sopra.

“Ti chiedo di non cancellare il bene che ci siamo voluti, perché seppur il nostro rapporto ha subito una battuta d’arresto non ho mai dubitato di te e del tuo bene”, ha concluso. Una botta per MaVi che solo poco prima era scoppiata in lacrime tra le braccia di Zeudi.