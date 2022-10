Luciana Littizzetto, arriva la sorpresa in occasione del compleanno. Per la co-conduttrice che affianca Fabio Fazio a Che Tempo che Fa non poteva che accadere tutto in diretta tv. Un momento indimenticabile anche per i telespettatori che hanno avuto ulteriore prova dell’ironia indiscussa di Luciana Littizzetto.

La sorpresa per Luciana Littizzetto in occasione del compleanno. Grande festa nello studio televisivo di Che Tempo che Fa per spegnere insieme le candeline su una torta davvero speciale pensata per la co-conduttrice del programma dalla battuta sempre pronta. Luciana Littizzetto compie 58 anni e per l’occasione l’amico e collega Fabio Fazio non poteva che porgere i suoi auguri in modo originale e soprattutto divertente.

La sorpresa per Luciana Littizzetto in occasione del compleanno: “Che me***a”

“Aspetta, non possiamo non festeggiare, c’è una cosina per te: la torta”, sono state le parole di Fabio Fazio non appena Luciana Littizzetto ha terminato il suo ironico monologo. Sorpresa più che riuscita in diretta tv a Che Tempo che Fa. Luciana Littizzetto, compiaciuta in volto, alla vista della torta molto speciale non poteva che cambiare espressione. (“Ce l’abbiamo fatta”. Luciana Littizzetto, dopo due anni di dolore la notizia sulla figlia).

Il motivo? Non occorre fare altro che vedere le immagini del momento per capirlo. “Ma l’hai mangiata?”, la domanda di Luciana Littizzetto davanti alla torta già tagliata e persino mangiucchiata in parte. Fabio Fazio risponde: “E certo, il compleanno era ieri, oggi solo gli avanzi”, attirando ovviamente la battuta pronta della Littizzetto che non poteva perdere l’occasione di replicare a tono nel suo perfetto stile ironico.

Si è prestata al ‘gioco’, come sempre ed è così che ha esclamato col labiale: “Che me***a”. Poi la sorpresa non finisce qui, perché Fabio Fazio ha omaggiato l’amica e collega con un bel mazzo di rose: “E questo sono per i tuoi 65 anni”, ma Luciana Littizzetto ha proseguito con sguardo fisso dentro la camera: “Che ma, Che m***a”.Fabio Fazio e Luciana Littizzetto condividono uno splendido rapporto di amicizia da diversi anni. E proprio in occasione di vent’anni compiuti da Che Tempo che Fa, Fabio Fazio ha ben pensato di dedicare all’amica parole di affetto e stima: “Luciana è una delle cinque persone che considero amici nella mia vita”