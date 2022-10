Fabio Fazio costretto a intervenire in diretta tv. Caso Belen Rodriguez e l’imprevisto in diretta tv. Problemini ‘tecnici’ che possono sempre accadere, soprattutto quando si indossano abiti particolarmente attillati. Sarebbe successo alla modella e conduttrice argentina che in diretta tv è andata incontro a una piccola disavventura. Non poteva che giungere puntuale l’ironia di ‘Lucianina’.

Belen Rodriguez stuzzicata da Luciana Littizzetto. Le Iene diventano un momento di spettacolo imperdibile soprattutto se c’è Belen Rodriguez a rapire la scena. Ebbene, il pubblico italiano ha avuto modo di assistere a un imprevisto in diretta tv dovuto all’abitino particolarmente attillato della conduttrice. Belen con le mani al petto per evitare che si potesse vedere qualcosa di troppo: interviene anche la comica.

Belen Rodriguez stuzzicata da Luciana Littizzetto: Fabio Fazio costretto a intervenire a Che Tempo che Fa

Luciana Littizzetto, nota al pubblico per la spiccata e disinvolta ironia, è tornata a parlare sul caso di Belen Rodriguez suscitando il sorriso generale, anche della diretta interessata. Quel bottone che si è staccato è diventato oggetto del video dell’incidente avvenuto durante la messa in onda e non poteva che essere discusso anche nel salotto televisivo di Che Tempo Che Fa. Ecco dunque entrare in scena la frizzante Luciana Littizzetto che dopo un balletto si è lasciata andare a qualche battuta. (“Con te…”. Belen, fuga romantica con Stefano De Martino. E all’improvviso arriva lo scatto più bello).

“Per un attimo ho pensato che mi succedesse come Belen, hai visto? A Le Iene ha fatto un balletto, aveva uno chemisier di pelle, le è partito un bottone e le sono usciti i meloni. Li ha presi al volo, come un mazzo di chiavi”. A quel punto Fabio Fazio, tenendo il gioco, ha puntualizzato: “Sono cose che capitano”, “A chi? A te?”, la controreplica della comica torinese. “No a Belen”.

A questo punto paragone con Kim Jong-un, noto pe aver condotto diversi test con missili e armi pesanti: “Le è partito un bottone come Kim Jong-un. Sai che schiaccia sempre i bottoni e partono le atomiche. Per fortuna il bottone di Belen non è arrivato nell’occhio a qualcuno”. E ancora: “Tra l’altro che taglia avrà Belen? Una seconda coppa C, una terza coppa B. Non sicuramente una settima altrimenti radeva al suolo lo studio”.

Fabio Fazio non poteva che rispondere: “Sono imperdonabile, non glielo ho mai chiesto”, per poi guardare fisso nella telecamera e dire “Belen, scusaci”. E sicuramente anche Belen Rodriguez avrà avuto modo di riderci su.