Belen Rodriguez e Stefano De Martino, momento di amore e di relax. La coppia si concede alcuni giorni di spensieratezza. Una mini-vacanza romantica che i due decidono di condividere con i fan attraverso le foto sui profili social.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme a Londra. Un ritorno di fiamma che ha entusiasmato i fan della coppia che possono così tornare a seguire la quotidianità intrisa di amore e complicità. Le recenti foto dalla mini vacanza romantica sono la prova tangibile di tutto questo.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme a Londra: le foto della vacanza romantica

Belen e Stefano innamorati come prima e anche di più. Voglia di ricominciare e riprendere in mano le redini di un matrimonio che ha sempre fatto sognare tutti: questa l’intenzione della splendida conduttrice e del marito Stefano. A scegliere la meta del viaggio è stata la conduttrice di Tu Sì Que Vales: volo diretto verso Londra, dunque, in dolce compagnia del marito. (“Tutte le volte”. Stefano De Martino, rivelazione su Belen Rodriguez dalla camera da letto).

E le foto arrivano anche su Instagram. Una carrellata veloce e stuzzicante dei momenti più significativi, fino ad arrivare agli scatti del letto disfatto e di un mazzo di fiori lasciato sulle lenzuola in segno di amore. Poi Stefano De Martino e Belen abbracciati nell’ascensore.

Insieme e complici anche nel look. Ebbene, i due hanno sfoggiato un vero e proprio trend ovvero il cosiddetto look matchy-matchy che ben si adatta alla stagione autunnale. In jeans, trench e sneakers Stefano è bellissimo e alla moda, con accanto una Belen Rodriguez comoda e sensuale, con tanto di pantaloni cargo, giacca e sneakers.

E una didascalia a corredo delle foto rende bene l’immagine di coppia: “Viaggiare con te“, ha scritto Belen Rodriguez facendo sognare i fan. E la cascata di cuori e di complimenti non può di certo mancare. Sorridenti e innamorati, Belen e Stefano hanno davvero trovato la forza per iniziare un nuovo capitolo di vita, ancora più forti di prima.