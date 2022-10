Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme e lui si lascia andare ad una confessione che viene direttamente dalla camera da letto. È un momento molto positivo per la coppia. Lui con un futuro che sembra luminoso in Rai e lei saldamente alla guida del timone di Tu sì que vales in casa Mediaset. Mediaset, sponda Amici, dove Stefano potrebbe non tornare in primavera a causa di una lunga serie di impegni da Stasera tutto è possibile a Bar Stella fino al nuovo Sing Sing Sing, oltre ad uno spettacolo teatrale previsto tra marzo e aprile, quando è in onda il format di Canale 5.



Nonostante tutto oggi Stefano De Martino non ha definitivamente chiuso le porte ad Amici: “Vedremo. Sono molto impegnato in Rai quest’anno, non so se le cose riuscirei a portarle a termine, ma vediamo”. Senza Stefano, talento lanciato proprio da Maria De Filippi, il programma perderebbe qualcosa. C’è da giurarci che Maria farà di tutto per trattenerlo.

Stefano De Martino, serie tv e Santiago: la quotidianità con Belen Rodriguez





Leggi anche: “Sì, lo voglio”. Stefano De Martino, bomba: in diretta arriva un annuncio top



Lui per ora non si sbilancia e si gode la gioia della carriera e di Belen, finalmente non più schiacciato dalla popolarità della moglie. Spiega infatti in una lunga intervista a Vanity fair come: “Adesso che abbiamo sia io che lei un’identità lavorativa definita sarebbe un peccato se l’attenzione si spostasse su un bacio o un abbraccio in diretta. L’argomento è così esausto ed esaurito che abbiamo entrambi altre cose da dire”.



E ancora: “Cerchiamo di tenere il focus su quello che di buono cerchiamo di fare nel nostro lavoro”. Sempre nel corso della stessa intervista ha parlato di alcuni aspetti dell’intimità con Belen, di quei momenti che sono propri di ogni coppia ma che non vengono mai tirati in ballo, uno di questi è sulle preferenze televisive. “Abbiamo gusti differenti, senza contare che io la sera vado in coma istantaneo appena mi sdraio”.



Sul letto o sul divano fa poca differenza. E ancora: “Lei ha più facilità a gestire il telecomando. Io, essendo molto in giro per lavoro tra Milano e Napoli, quando sono solo guardo le mie serie e la risolvo così”. Ma il vero capo è un altro:”Santi è quello che decide cosa vedere in casa: noi ci adeguiamo a lui”.

“Incredibile quello che ha fatto”. Belen Rodriguez, potente confessione su Stefano De Martino