Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono di nuovo una coppia. Un momento di crisi matrimoniale che è stata pù che superata. Le vicende sentimentali della showgirl hanno decisamente interessato il pubblico di fan, ma alcuni punti restano ancora da chiarire. Ci ha pensato Belen in persona a svelarli, ospite nello studio di Verissimo.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme: i fan non hanno fatto altro che sperarci fino a quando non è accaduto davvero. Nel salotto televisivo pomeridiano di Silvia Toffanin, la showgirl avrebbe svelato un dettaglio di coppia che rafforza ulteriormente una relazione d’amore ampiamente recuperata tra i due.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme: la rivelazione nel salotto televisivo di Verissimo

“Abbiamo fatto scadere per due volte la richiesta di divorzio”, ha rivelato a tutti Belen Rodriguez, per poi entrare nello specifico: “La prima volta siamo tornati insieme poco dopo, quindi è stata annullata. La seconda, invece, il giudice ha preferito aspettare e abbiamo fatto in tempo a rimetterci insieme di nuovo”. (Belen Rodriguez, dramma choc per lei e la famiglia).

Dunque stando alle parole di Belen Rodriguez rivelate davanti alle telecamere di Verissimo, nessun dubbio più a riguardo: “Siamo ancora sposati”, afferma a gran voce Belen. E a proposito di Stefano De Martino racconta: “È il mio mascalzone preferito. Tra noi, è stato molto complesso”.

Ma l’amore vince su ogni cosa: la coppia lo sa bene: “Ma in questo marasma, posso dire che oggi ho la certezza di amarlo davvero tanto. È tornato da me anche se ho un’altra figlia… è davvero incredibile”, aggiunge ancora Belen Rodriguez a proposito della serenità ritrovata.