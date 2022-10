Elenoire Ferruzzi incastrata da un video. In queste ore sta facendo il giro del web che smentisce la versione dei fatti della concorrente del GF Vip 7. Nei giorni scorsi la vippona aveva parlato della sua vita fuori dal reality show, parlando del luogo in cui vive a Milano: il quartiere CityLife. Come raccontato nella casa del GF Vip, a 18 anni Elenoire Ferruzzi ha deciso di lasciare la casa dei genitori e di trasferirsi in città.

Gli inizi non sono stati facili e la vippona ha raccontato il primo periodo da sola a Milano: “Abitavo dai miei in una casa enorme a Laveno, quando ho detto ai miei che mi sarei trasferita a Milano erano contrarissimi. Mio padre mi ha detto ‘Vai a Milano? Ok, c**i tuoi, arrangiati, non ti dò una lira”. Oggi, infatti, Elenoire Ferruzzi abita in uno dei quartieri più belli di Milano: CityLife, dove abitano tantissimi personaggi famosi.

Elenoire Ferruzzi del GF Vip 7 incastrata: dove vive davvero. Spunta il video

O meglio, questo è quello che ha rivelato al GF Vip 7 durante una chiacchierata con alcuni coinquilini, perché ora è saltato fuori un video che incastra Elenoire Ferruzzi. “Abito a CityLife, ma basta fargli pubblicità altrimenti voglio che mi regalino le spese condominiali! Quanto costano? 2 mila euro al mese! – aveva detto Elenoire Ferruzzi a Daniele Dal Moro – La casa l’ho pagata una fucilata, non puoi capire. Ho una palestra in casa, poi ci sono due palestre nel mio complesso e una piscina“.

Già qualche giorno fa la sua versione dei fatti era stata smentita da Deianira Marzano. L’influencer napoletana aveva ricevuto una segnalazione di una vicina di casa di Elenoire Ferruzzi, una segnalazione che l’ha incastrata. “Non vive a CityLife, è una bufala. Vive in una zona popolare di Milano, vivo qui e ti assicuro che è vero. – aveva detto la vicina di casa della vippona – L’appartamento è in un palazzo popolare con case di ringhiera. Due finestre in croce e poi lei non fa solo serate”.

Ora è il sito Tv Blog a incastrare Elenoire Ferruzzi con un video (tra l’altro pubblicato sulla sua pagina Instagram) in cui la concorrente del GF Vip 7 mostra la finestra della sua casa. Il filmato è stato pubblicato nel 2020 ed evidente che si tratta di una tipica casa di ringhiera di Milano e non un lussuoso appartamento di CityLIfe come raccontato nella Casa.