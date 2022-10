“Ce l’abbiamo fatta”. Luciana Littizzetto, dopo due anni di dolore la notizia sulla figlia

Luciana Littizzetto, l’abbraccio con la figlia adottiva. Un’immagine che non necessita di parole per comunicare la gioia del momento, ma che l’attrice e conduttrice ha voluto comunque accompagnare con una didascalia dove esprimere l’emozione da condividere con i fan.

La figlia adottiva di Luciana Littizzetto in Italia. Il suo nome è Svetlana e ha 24 anni. La ragazza vive a Minsk, e fin dalla tenera età è stata “adottata” da Luciana Littizzetto grazie al progetto Chernobyl che gestisce l’accoglienza di bambini tra i 7 e i 13 anni provenienti dalla zona colpita dal disastro nucleare nel 1986.

La figlia adottiva di Luciana Littizzetto torna in Italia: la gioia del momento in una foto

L’attrice e conduttrice italiana ne aveva parlato durante una lunga intervista su Oggi informando i lettori che ogni estate la ragazza, oggi docente di tedesco nella sua città, faceva ritorno in Italia: “Poi ha studiato là, e tra Covid e guerra non la vedo da un po’”, ha aggiunto Luciana Littizzetto durante il racconto reso alla testata la scorsa primavera. (“E sono 25!”. Luciana Littizzetto cuore di mamma: la foto del figlio Jordan per il suo compleanno).

Finalmente il grande giorno è arrivato e Luciana Littizzetto ha potuto riabbracciare Svetlana: “E alla fine… Svetlana è qui! Ogni tanto in questi mesi pensavo che non ci sarei riuscita a riportarla in Italia. Non capivo se fosse solo difficile o proprio impossibile. Ma non mi sono arresa. Non ci siamo mai arrese. Ed eccoci qua. Felici”.

La didascalia sopraggiunge a corredo dell’immagine che immortala l’abbraccio tra Luciana Littizzetto e Svetlana avvenuto dopo tanti mesi di distanza fisica. Uno scatto con la figlia adottiva che non poteva che conquistare il cuore dei fan di Instagram. “Che bello felice per voi per lei”, “Evviva!”, sono alcuni dei commenti dei fan.

Dal 1997 al 2018 è stata legata a Davide Graziano, ex batterista degli Africa Unite; la coppia ha due figli in affido.Luciana Littizzetto ha parlato, forse davvero per la prima volta, di Jordan e Vanessa, i suoi figli affidatari, e lo fa dedicando loro anche un libro, uscito il 12 ottobre 2021, Io mi fido di te.