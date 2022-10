Manca solo l’ufficialità ma sembra ormai davvero solo questione di tempo: Maria Elena Boschi e Giulio Berruti saranno presto sposi: il matrimonio è a un passo. A lanciare la bomba è il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, che in questi giorni ha sorpreso i due innamorati in un ristorante a Roma, in compagnia della famiglia dell’attore, riunita per festeggiare il 38esimo compleanno dell’artista.

Clima disteso. Risate, coccole, sguardi complici e alla fine anche un romantico bacio al chiaro di luna.

I due fidanzati non si sono fatti mancare nulla in quella che pare essere stata una serata molto speciale. La data ancora non c’è ma sembra probabile quella che porta a metà 2023. La storia fra Maria Elena Boschi, da una settimana rieletta in parlamento, e Giulio Berruti, attore che non ha certo bisogno di presentazioni, è stata molto chiacchierata fin dalle prime uscite pubbliche.

Durante gli ultimi mesi del 2021 si è parlato di una crisi tra loro, complici anche messaggi social sibillini e l’assenza dalla scena pubblica. Se l’allontanamento ci sia stato davvero o se fossero solo chiacchiere non si saprà mai, quello che è certo è con il nuovo anno sono tornati a farsi vedere insieme in pompa magna, tra effusioni e coccole che non lasciano dubbi sul loro amore.

Giulio Berruti e Maria Elena si sono incontrati per la prima volta nel 2019, quando l’attore era ancora legato a Francesca Kirchmair. A farli conoscere, in un cocktail bar di Roma, alcuni amici in comune. Da subito si è parlato di amore a prima vista, ma i due hanno sempre negato e in un secondo momento Giulio ha ribadito il suo amore per la fidanzata austriaca.



Poi, con il 2020, tutto si è rivoluzionato. Giulio Berruti e Maria Elena Boschi sono stati fotografati di continuo dai paparazzi e Berruti ha pubblicamente ammesso la liaison a C’è tempo per… il programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini su Rai Uno. Successivamente si è lasciato andare a una vera e propria dichiarazione d’amore a Verissimo, su Canale 5, nello studio di Silvia Toffanin.

