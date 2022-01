Una passione travolgente. Così, o meglio anche così, è stata descritta la storia d’amore tra il capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati Maria Elena Boschi e l’attore Giulio Berruti. Uno dei gossip più caldi della scorsa estate, con dei momenti davvero intimi tra i due paparazzati da Diva. L’ex ministro del Governo Renzi in costume intero bacia il suo Giulio che indossa boxer di colore azzurro. Un bacio impetuoso, da adolescenti innamorati pazzi. Eravamo, anzi erano, sull’isola di Ponza.

E Maria Elena non disdegnava di parlare addirittura di matrimonio “Ma bisogna essere in due” chiosava. Come se stesse aspettando la fatidica proposta da parte del compagno. Giulio, di tre anni più giovane della politica di Montevarchi, è un influencer, ma anche modello e ha studiato per diventare dentista. Sembrava andare tutto per il verso giusto tra i due ma negli ultimi tempi ecco spuntare dei dettagli che fanno parlare di crisi.

Già il fatto che Maria Elena Boschi abbia trascorso le vacanze di Natale con il fratello Pier Francesco ha gettato il seme del sospetto sulla relazione con Giulio Berruti. È il sito Dagospia a parlare apertamente di crisi tra i due. A quanto pare l’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e l’attore non hanno passato insieme neppure un giorno delle feste di fine anno.





Ora ritroviamo Maria Elena Boschi che “in splendida forma e per nulla fiaccata dalle magnate di fine anno aveva sfoggiato la foto d’ordinanza davanti all’albero addobbato con il fratello Pier Francesco e non col fidanzato attore”. La foto è stata pubblicata sul profilo Instagram ufficiale dell’ex ministro. Ora spunta fuori un altro indizio. E stavolta da una story del profilo del fidanzato – o dovremmo dire ex… – di Maria Elena Giulio Berruti.

Giulio Berruti sta trascorrendo le vacanze di Natale in montagna. Sul suo profilo pubblica foto di una baita e della sua auto. Poi lo vediamo in tuta da sci e casco. Ma è una story in particolare a catturare l’attenzione. L’attore scrive una frase che ha il sapore della rottura con Maria Elena Boschi: “che se brilla solo con il bel tempo, non è vero amore”. La storia è stata pubblicata intorno alle 2 di notte tra lunedì 3 e martedì 4 gennaio. Notte insonne per problemi di cuore?