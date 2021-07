Non sono mai stati così innamorati, o almeno così sembra. Parliamo di Maria Elena Boschi che è stata beccata insieme al fidanzato Giulio Berruti su una barca nelle acque dell’Isola di Ponza, in provincia di Latina. La brava e bella politica, insieme al fidanzato famoso sono stati paparazzati dal settimanale Oggi e si mostrano molto vicini, tra baci, abbracci e tenere effusioni.

E non manca anche una piccola discussione, con l’attore che cerca di avvicinarsi e la deputata di Italia viva che lo respinge, forse dopo essersi accorta del paparazzo. Insomma, “va bene tutto, ma se ci stanno fotografando forse è meglio non farci vedere in questo modo”, sembrerebbe dire Maria Elena Boschi. Insieme a lei e il fidanzato anche diversi amici e colleghi di partito della Boschi, dal deputato fedelissimo Luciano Nobili al senatore Francesco Bonifazi, avvocato fiorentino.

Maria Elena Boschi, scoppia la passione

Tra quest’ultimo e Maria Elena Boschi ci sarebbe un rapporto di lungo corso molto solido: la neoavvocata Boschi iniziò a lavorare nel suo studio legale e lì tornò nel 2018 quando divenne di nuovo una “deputata semplice”. Pare, inoltre, come riporta Oggi, che in passato tra i due ci sia stato anche un flirt, che si è poi trasformato in amicizia e alleanza politica.





La rivista che ha fotografato la coppia felice non ha potuto fare a meno di notare che l’anello a forma di cuore che da qualche tempo si vede sull’anulare sinistro di Maria Elena Boschi – alimentando le voci di progetti importanti – negli scatti dei paparazzi non c’è. Ma neanche a dirlo, ci potrebbero essere molteplici motivi per il quale la Boschi non lo indossi.

Magari aveva paura di perderlo in mare, oppure cerca di usarlo solo quando si trova in situazioni importanti. Che ne possiamo sapere. E poi basta guardarli per capire che tra i due c’è ancora tanta passione e che la storia va a gonfie vele. Proprio come su quella barca di fronte a Ponza