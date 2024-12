“Lollo sta bollendo”. Dentro la casa del Grande Fratello si parla sempre di Lorenzo Spolverato. Durante il reality show, l’attore milanese ha iniziato una relazione con Shaila Gatta. Tra i due, però, negli ultimi giorni le acque sembrano piuttosto agitate, tanto che la coppia si è momentaneamente presa una pausa.

Poco fa, però, un evento ha fatto letteralmente sobbalzare Lollo. Un fatto del tutto inaspettato per Lorenzo, che lo ha portato a interrogarsi su come il pubblico del reality show percepisca quanto avviene all’interno della casa. I suoi compagni di avventura hanno notato lo sguardo perplesso di Lorenzo.

“Lollo sta bollendo”, ha esclamato Stefano Dionisi. L’ex volto di Temptation Island, entrato da poco nella casa, ha instaurato una grande amicizia con Lorenzo e sembra capirlo meglio di chiunque altro. A scuotere Lorenzo è stato il passaggio di un aereo con un messaggio di incoraggiamento per Javier Martinez, il suo rivale nel reality. Lorenzo non si capacita del consenso che l’argentino riscuote tra il pubblico.

Tra i due non corre buon sangue: Lollo ha accusato Javier, durante una puntata, di aver parlato male di lui sotto le coperte, ai tempi in cui Martinez era vicino a Shaila. Lo striscione diceva: “Lorenzo e Mariavittoria dalla parte giusta”. Lorenzo ha commentato, sbalordito: “Ma dalla parte giusta di cosa?”.

