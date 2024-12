“Che c*** vuole? La vado a prendere”. Shaila Gatta sciocca nuovamente il pubblico del Grande Fratello. L’ex velina di Striscia la Notizia si scaglia contro Helena Prestes. Tra la ballerina e la fotomodella brasiliana la tensione torna ai massimi livelli..

Dopo la clamorosa lite andata in onda la scorsa settimana, durante la quale Shaila aveva riservato una valanga di insulti alla sua rivale, lo scontro si riaccende. A nulla sembra essere servito l’intervento di Alfonso Signorini che durante l’ultima puntata del reality show aveva richiamato Shaila a usare toni più pacati nei confronti di Helena. Lei si era scusata, dicendo che Helena l’aveva provocata.

A far scoppiare la scintilla, questa volta, è stata una confidenza fatta direttamente da Yulia Bruschi a Shaila, mentre si trovavano in cucina. Secondo il racconto di Yulia, poco prima la modella brasiliana avrebbe osservato Shaila e Luca Giglioli mentre discutevano della rottura della ballerina con Lorenzo Spolverato. Alla domanda di Luca su cosa stesse facendo, Helena avrebbe risposto dicendo: “Osservo“.

Dopo aver ascoltato ciò che le aveva riferito Yulia, Shaila si è infiammata subito: “Ma che vuole? Che c*** vuole? Dove sta, che la vado a prendere. Mi ha proprio rotto il c***”. Bruschi ha cercato di calmarla dicendo: “Amore, ferma”. Ma è stato inutile. “Oggi non mi deve toccare, tenetemela lontana che la mando a fanculo, sta cretina”, ha continuato Shaila, mentre andava dalla cucina verso il giardino.

Shaila che minaccia di fare chissà che ad Helena per la parola riportata “osservo” detta forse da Hele non è nemmeno contestualizzata! Ma solo per il gusto di andarle contro ecco Shaila la falsa e le sue finte scuse!Yulia che mette zizzania di continuo! #grandefratello #heleners pic.twitter.com/IAA9jo9zl0 — babi. 10 (@ba0bi10) December 6, 2024

Nel frattempo, sui social, le immagini dello scontro sono diventate virali. “Shaila che minaccia Helena per una parola come ‘osservo’, nemmeno contestualizzata! Lo fa solo per il gusto di attaccarla. Ecco Shaila, falsa e con scuse finte! E Yulia che mette zizzania di continuo,” scrive un utente. Altri, però, si schierano con la ballerina di Striscia la Notizia: “In un momento in cui Shaila è distrutta, Helena provoca. E per i fan di Helena è tutto normale? Siete peggio di lei!”.