Da Riki a Elodie passando per Garrison e tanti altri: anche la terza e ultima puntata di This Is Me, dedicata ai talenti nati ad Amici di Maria De Filippi, ha toccato i ricordi e il cuore del pubblico di Canale 5. E anche quello di Silvia Toffanin ma non solo perché anche lei si abbandona spesso alle emozioni quando intervista i suoi ospiti.

Anche perché, come annunciato anche su queste colonne, a un certo punto si è palesato in studio Pier Silvio Berlusconi. Lei non se l’aspettava. E invece, verso la fine della puntata, la regia ha ‘ingannato’ Silvia Toffanin facendole credere ci fosse un altro video per gli ospiti. In realtà, dalla pedana alle sua spalle è arrivato il compagno e non appena l’ha visto è scoppiata a piangere.

This is me, Pier Silvio Berlusconi sorprende Silvia Toffanin

L’Ad Mediaset nonché compagno storico della padrona di casa, ha fatto un lungo discorso dopo aver ringraziato il pubblico per tutti gli applausi con i quali lo ha accolto in studio. “Buonasera a tutti. Sono venuto qui a disturbare professionisti che lavorano, vi ringrazio per l’accoglienza che mi scalda il cuore”, ha detto.

“Siamo qui per celebrare chi il talento lo ha veramente. Questa è una sorpresa per tutti voi, per Maria e per Silvia… Voglio dirvi una cosa, ne approfitto. Questo spettacolo ci rende orgogliosi”, ha continuato definendo Amici una “nuova pagina della tv italiana”. Inevitabili, quindi, i ringraziamenti a Maria De Filippi.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi per Silvia Toffanin: “Grazie, Silvia. Sono orgoglioso di te”.#ThisIsMe pic.twitter.com/w3UrO746F4 — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) December 4, 2024

Ma il momento più toccante è arrivato quando Pier Silvio Berlusconi si è rivolto direttamente a Silvia Toffanin, già emozionantissima: “Voglio ringraziare anche la mia Silvia. Voi non vi immaginate quanto lei sia scrupolosa nel suo lavoro, è davvero una grande professionista. Sono orgoglioso di te e sei anche il mio amore”. La conduttrice commossa e ancora incredula: “Non me l’avevi detto. Non era previsto ma è stata una bella sorpresa”, ha commentato.