Incredibile notizia per Milo Infante e la sua trasmissione Ore 14. Stavolta è stata la stessa Rai a pubblicare un messaggio sul conduttore che ha ormai raggiunto un obiettivo impensabile. Ha lavorato duramente giorno dopo giorno e ora sta raccogliendo tutti i frutti del suo operato. La sensazione è che possa andare sempre meglio per la gioia sua e della tv pubblica.

Infatti, Milo Infante ha collezionato qualcosa di stratosferico grazie ad Ore 14. Si era dovuto fermare per dare spazio all’attesissimo Giro d’Italia, ma adesso il presentatore della trasmissione di Rai2 è tornato alla ribalta con ancora maggiore entusiasmo e forza. E proprio nelle ultime ore è stata diffusa una notizia, che lo ha riempito di gioia.

Milo Infante, la trasmissione Ore 14 ha raggiunto un grande risultato

Dunque, Milo Infante è stato decisamente molto continuo e Ore 14 ha collezionato risultati importantissimi. Come scritto dal sito Ultimenotizieflash, è da ritenere anche il re dell’estate, visto che pure in questo periodo dell’anno sta ottenendo degli ascolti televisivi meravigliosi. La Rai ha infatti pubblicato un dato che non lascia spazio a dubbi di alcuna natura.

Come scritto dalla Rai sui social, “Ore 14 con Milo Infante sfiora 1 milione di spettatori con il 9,3% di share“. Si è fermato infatti a 915mila telespettatori, ma potrebbe decisamente essere ancora ambizioso e migliorare questo dato. Questo risultato è emerso dopo la pubblicazione dei dati sugli ascolti tv della giornata di giovedì 13 giugno.

#Ore14 con Milo Infante sfiora 1 milione di spettatori, con il 9,3% di share.#AscoltiTv pic.twitter.com/xyGEried9V — Rai (@Raiofficialnews) June 14, 2024

Staremo a vedere cosa succederà anche nei prossimi giorni, ma Milo Infante sembra non conoscere ostacoli. E riesce a battere sia la concorrenza interna che quella rappresentata da Mediaset.