Stanno iniziando ad emergere i primi retroscena su Federica. Subito dopo aver lasciato il Grande Fratello in seguito all’eliminazione, c’è chi è venuto a sapere come si sia comportata. E ci sono già grandi polemiche, visto che il suo gesto è stato duramente criticato. Lei ancora non ha rotto il silenzio, ma l’indiscrezione sul suo conto è tutt’altro che piacevole.

L’avventura di Federica al Grande Fratello è finita prematuramente, generando tristezza in lei e anche nel suo ex fidanzato Alfonso, che ora è rimasto in casa col ‘rivale’ Stefano. Ma è quello che avrebbe combinato lei appena fuori dalla casa che sta causando malumori, infatti quando le hanno consegnato il cellulare avrebbe immediatamente commesso qualcosa di particolare.

Grande Fratello, cosa ha fatto Federica dopo la sua uscita: è già bufera

Se queste voci dovessero trovare conferma, Signorini nella prossima puntata del Grande Fratello potrebbe far intervenire Federica affinché possa spiegare quanto successo. Appena avuto in mano il suo cellulare, avrebbe contattato una persona e l’avrebbe pure attaccata. Questa donna ha a che fare con l’ex tentatore Stefano, che non sa ancora nulla.

Questa la rivelazione di una follower di Deianira Marzano, che ha coinvolto Federica: “Ciao Deia, ti volevo raccontare una cosa assurda successa ieri. Quando Federica è uscita dalla casa e ha riavuto il telefono, ha contattato Erica su Instagram (quella che stava con Stefano), dandole della bugiarda. Pensa che quella povera ragazza non solo non ha avuto modo di dire la sua, ma ora viene anche offesa”.

E ancora: “Mi sembra davvero ingiusto, questa cosa me l’ha raccontata la fidanzata del cugino, che ieri notte ne ha parlato con un mio amico. Ho visto i messaggi”.