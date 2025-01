Il Grande Fratello promette scintille anche nella nuova puntata. Il televoto aperto mercoledì scorso, quando è uscita Jessica Morlacchi, sarà cruciale. Oltre a Helena Prestes e Ilaria Galassi, destinatarie di un provvedimento disciplinare, rischiano Tommaso, Shaila e Luca Calvani. Tutti personaggi “forti”. Ovviamente il discorso nomination ha dominato le conversazioni di questi giorni nella casa.

Helena, che è forse la più chiacchierata fuori dalla casa, è agguerritissima. Soprattutto con Lorenzo. I due si sono promessi battaglia a distanza, ma solo nel caso di eliminazione di Shaila Gatta. Così la modella ha anticipato ad Amanda Lecciso, come si vede nel video, che è pronta a tutto pur di mandare via il coinquilino, e lui ha detto lo stesso poche ore prima.

GF, Helena e Lorenzo: cosa sta succedendo in vista della puntata

“Se resto, lo faccio fuori io. Veramente, vedrai”, ha detto Helena ad Amanda al termine di una chiacchierata quasi totalmente incentrata sul suo rapporto conflittuale con Lorenzo. Insomma, è convinta di poter mandare via il collega o di essere capace a spingerlo al limite affinché lui lasci spontaneamente il programma.

Poche ore dopo anche Lorenzo si è lasciato andare a forti dichiarazioni su Helena, in particolare su quello che potrebbe accadere se ad abbandonare la casa dovesse essere Shaila. “Sono stufo e aspetto domani (lunedì 13 gennaio, ndr) – ha detto sempre ad Amanda – Mi ero già dato una settimana, ho visto delle cose e ho le idee molto chiare. Voglio vedere che succede in puntata, poi tirerò le somme”.

Ma Helena che dice che vuole fare fuori Lorenzo se lei rimane in casa…



Chissà cosa può essere capace di fare.



VOTATE PER ELIMINARE HELENA SUBITO #shailenzo #grandefratello pic.twitter.com/RWvCezHziO — Francesca 💡🔌 (@sonoingenua_) January 12, 2025

“O vado via, o rimango e sono cavoli amari. Lì inizia la sfida, le faccio vedere quanto sono forte”, ha aggiunto Lorenzo. Il pubblico non si è chiaramente lasciato sfuggire l’occasione di commentare queste nuove dinamiche. “Lei dice che vuole farlo fuori, chissà di cosa è capace”, “Hanno detto la stessa cosa”, “Lei va eliminata”, “Magari gli lancia un bollitore”, “Lo vuole provocare, ha già iniziato“, “Ossessionata”, “Ha sempre la guerra in testa”, si legge su X.