“Lo faccio per lui…”. Carlo Conti: la confessione sul figlio Matteo, 7 anni

Carlo Conti, tanti progetti per il 2023 e una confessione sul figlio. Il conduttore di Tale e Quale Show si prepara a salutare il 2022 soddisfatto per il suo lavoro. È andato bene il suo programma che inaugura la stagione autunnale su Rai1 ed è tutto è pronto per il debutto di Tali e Quali 2023 che andrà in onda dal 7 gennaio. Se a Tale e Quale Show sono i personaggi famosi ad imitare altrettanti colleghi, nel format che torna a gennaio è la gente comune a cimentarsi con le imitazioni.

Una delle chiavi del successo del programma è la “miscela perfetta” che riescono a comporre i componenti della giuria. Loretta Goggi viene definita come “l’istituzione e la regina assoluta” da Carlo Conti al Corriere della sera, immancabile per il conduttore che ammette come senza di lei non potrebbe immaginare il programma. E se Cristiano Malgioglio è “il colore”, Giorgio Panariello è “la brillantezza comica”.

Carlo Conti, feste in famiglia: “Lo faccio per mio figlio”

Non solo tv perché Carlo Conti pensa anche alla famiglia. Negli ultimi anni il conduttore ha detto di aver cambiato vita e a proposito del Capodanno fa una confessione sul figlio. “Solitamente a Capodanno ho sempre lavorato, prima come deejay e poi come conduttore. Ma da qualche anno, da quando c’è mio figlio, ho deciso di dedicare più tempo alla famiglia e questo vale anche per le feste”, ha detto il conduttore fiorentino sulle colonne di Chi.

Insomma per Carlo Conti feste lontano dalla tv e da trascorrere insieme alla famiglia: “A Capodanno andrò in montagna, in Trentino, con mia moglie Francesca e un gruppo di amici. Ci sarà anche Leonardo Pieraccioni, mentre Panariello lavora”. Tra i progetti futuri di Carlo c’è anche un desiderio: gli piacerebbe fare Linea Blu e lo ha detto anche alla conduttrice Donatella Bianchi: “Non tutto il programma ma solo una rubrica dedicata alla pesca e alle immersioni. Trovo che sia un programma meraviglioso per me che amo il sole, amo il mare, amo pescare e amo il mondo subacqueo”.

Carlo Conti è sposato con Francesca Vaccaro, si sono conosciuti dietro le quinte di un programma tv. Lui conduttore, lei costumista, è stato un colpo di fulmine, anche se la decisione di sposarsi non è stata proprio immediata. Come ha rivelato Conti, fu determinante Antonella Clerici: “Non ero pronto, facevo come lo yo-yo, andavo e tornavo. Fu Antonella a un certo punto a dirmi: ‘O vai da lei con l’anello di fidanzamento, il brillocco, e dici che fai sul serio oppure non ti avvicinare’. Sono andato da Francesca e le ho chiesto di sposarmi. Dopo sei mesi eravamo marito e moglie”.