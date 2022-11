“Lo ha appena saputo”. Carlo Conti, tutto confermato. Questa mattina la notizia bomba

In queste ore Carlo Conti ha avuto una bella notizia su Tale e Quale Show. Nella serata di venerdì 11 novembre, la trasmissione ha avuto il suo capitolo finale con Antonino Spadaccino che ha trionfato. C’era grande attesa per scoprire come fossero andate le cose anche in termini di ascolti televisivi e il conduttore ha tirato un bel sospiro di sollievo. E pensare che comunque la concorrenza aveva tentato di mettergli i bastoni tra le ruote, scegliendo un film di enorme successo e che è sempre stato gradito dal pubblico.

Dunque, Carlo Conti ha festeggiato per questa notizia su Tale e Quale Show. Parlando di Spadaccino, dopo la proclamazione della vittoria ha messo la ciliegina sulla torta, facendo un gesto sotto gli occhi di tutti. Con l’esclamazione “Per te mamma”, il vincitore ha pensato di dedicare il simbolo della sua inequivocabile vittoria. Mamma e papà seduti tra il pubblico e con occhi emozionati: il successo di Antonino è dedicato anche a loro. La serata indimenticabile si è conclusa con i saluti e i ringraziamenti da parte del padrone di casa.

Carlo Conti, bella notizia su Tale e Quale Show: riguarda gli ascolti tv

Soffermandoci dunque sull’ultimo atto del programma di Rai1, Carlo Conti ha avuto una bella notizia su Tale e Quale Show nella prima mattinata di sabato 12 novembre. Possiamo intanto dirvi che ha ottenuto un buon risultato Fratelli di Crozza sul canale Nove con il 6,8% di share e 1 milione e 299mila telespettatori davanti al piccolo schermo. Propaganda Live su La7 ha invece totalizzato 747mila spettatori con uno share del 5,4%. Su Canale 5 c’era invece la messa in onda del film di Checco Zalone, Quo Vado, che non ha retto al confronto con Conti.

Parlando di Quo Vado, è riuscito ad ottenere 2 milioni e 94mila spettatori con share pari all’11,8%. Straordinario il risultato raggiunto da Tale e e Quale Show: la finalissima della trasmissione è stata vista da 4 milioni e 45mila spettatori e share del 28,1%. Davvero strabiliante il dato di Carlo Conti, che si è confermato mattatore degli ascolti televisivi. Quindi, il pubblico ha gradito particolarmente questa edizione del programma, che è stata caratterizzata anche dai numerosi battibecchi tra Valeria Marini e il giudice Cristiano Malgioglio.

Le esibizioni del vincitore Spadaccino sono sempre state motivo di dimostrazione di un vero e proprio talento. Esibizione di ‘T’innamorerai’ di Marco Masini, ma anche l’intramontabile brano ‘Leave The Lighit On’ di Tom Walker e indimenticabile la performance nei panni di Loredana Berté in ‘Cosa ti aspetti da me’.