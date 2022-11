“Scusa Carlo, devo farlo”. Antonino Spadaccino, dopo la vittoria a Tale e Quale vola giù dal palco: brividi

Tale e Quale Show, accade dopo la vittoria. Proclamato il vincitore dell’edizione 2022 dello show di Carlo Conti andato in onda venerdì 11 novembre. E questo in vista della prossima proclamazione del “Campione di Tale e Quale Show 2022”, puntata che andrà in onda il 18 novembre e che decreterà il migliore tra protagonisti della dodicesima e undicesima edizione. Ma prima, in diretta tv, è successo qualcosa di emozionante.

Il vincitore di Tale e quale show 2022 è Antonino Spadaccino e dopo la proclamazione fa un gesto che nessuno si aspettava. Un talentuoso 39enne di Foggia, che è riuscito a totalizzare ben 414 punti e il primo posto sul podio grazie a un’emozionante vittoria sul brano di Riccardo Cocciante dal titolo ‘Se stiamo insieme’.

Antonino Spadaccino fa un gesto dopo la vittoria a Tale e quale show 2022: tutto per mamma e papà

Ma le esibizioni, per il concorrente, sono sempre state motivo di dimostrazione di un vero e proprio talento. Esibizione di ‘T’innamorerai’ di Marco Masini, ma anche l’intramontabile brano ‘Leave The Lighit On’ di Tom Walker e indimenticabile la performance nei panni di Loredana Berté in ‘Cosa ti aspetti da me’, solo per citarne alcuni durante tutto il suo percorso nello show. (“Ecco perché lo fa”. Malgioglio e Valeria Marini: la verità sulle liti a Tale e Quale Show).

Ma poco dopo la proclamazione della vittoria, Antonino Spadaccino mette la ciliegina sulla torta, facendo un gesto sotto gli occhi di tutti. Con l’esclamazione “Per te mamma”, il vincitore di Tale e Quale Show ha pensato di dedicare il simbolo della sua inequivocabile vittoria. Mamma e papà seduti tra il pubblico e con occhi emozionati: il successo di Antonino è dedicato anche a loro.

Vince questa edizione di #taleequaleshow @antoninomusic 🎊 Ora tutti a festeggiare! 🎉 pic.twitter.com/lXp7jPjKgI — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) November 11, 2022

La serata indimenticabile si è conclusa con i saluti e i ringraziamenti da parte del padrone di casa a tutto lo staff che ha reso possibile come ogni anno la buona riuscita dell’edizione, senza dimenticare ovviamente i nomi che hanno composto la giuria, ovvero Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e tanti altri professionisti del mondo dello spettacolo che si sono alternati nel corso dello show.